La incessant escalada del preu de la llum ha disparat l’interès de molts consumidors per «desconnectar-se» del sistema elèctric tradicional. Una de les fórmules més habituals són els models d’autoconsum basats en la instal·lació de plaques solars i bateries que permeten retallar més d’un 90% la factura elèctrica i acabar pagant, en un habitatge familiar tipus de 100 metres quadrats, factures d’uns 12 euros mensuals. Actualment, a Catalunya hi ha unes 27.000 instal·lacions d’autoconsum, però les empreses dedicades a muntar-les constaten que l’estiu ha arribat acompanyat d’un augment desmesurat de nous encàrrecs. Les subvencions i la por a un hivern marcat pels problemes energètics ha animat aquest sector en auge des de la pandèmia.

«Les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic són rendibles per si mateixes. Ja ho eren fa anys. Ara, amb els preus actuals de la llum i el cost que cada cop és més reduït, surten encara més a compte», explica la directora de l’Institut Català d’Energia, Marta Morera. Segons els càlculs del Govern català, les instal·lacions d’autoconsum solar disponibles tenen una capacitat de producció de més de 200 megawatts.

Tal com es pot comprovar en el comptador de l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya, el nombre d’aquestes centrals domèstiques –gairebé– autosuficients ha crescut exponencialment els darrers quatre anys. Així, si el 2018 se’n van posar en marxa 420, aquesta xifra es va multiplicar per més de 10 en dos anys. No obstant això, entre el 2020 i el 2021, el nombre de nous projectes també va créixer notablement, passant dels 5.800 del 2020 als gairebé 13.000 de l’any passat.

Per a aquest any, la gràfica mostra una certa estabilització, que el sector atribueix a un element: no hi ha prou mà d’obra per fer front a tota la demanda generada per l’encariment de la llum i l’efecte de les subvencions europees.