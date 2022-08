Cada vegada menys països demanen per entrar-hi una prova de vacunació o test covid negatiu o mascareta per viatjar amb avió. En concret, uns 62 països (dels quals 39 són a Europa) a tot el món han eliminat les restriccions relacionades amb la malaltia. I cada vegada l’oferta s’assembla més a la que hi havia abans de la pandèmia: Malàisia, els Estats Units o el Senegal es poden llegir a l’aparador de qualsevol agència de viatges. El turisme reprèn el vol, amb Amèrica i Europa com a motor i Àsia a la cua per les polítiques de viatge més restrictives, però amb el temor de fons a la tempesta econòmica que pugui portar la guerra.

Així ho reflecteix el darrer Baròmetre OMT del Turisme Mundial dels primers cinc mesos del 2022, en què s’han recuperat gairebé la meitat (46%) dels nivells previs a la pandèmia amb un total de 250 milions d’arribades internacionals. «La recuperació del turisme s’ha accelerat a moltes parts del món, superant els desafiaments que s’interposen en el seu camí», va assenyalar la setmana passada el secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili. Per al conjunt de l’any, l’organisme preveu recuperar entre un 55% i un 70% dels nivells del 2019, en funció de les circumstàncies, sobretot dels «vents econòmics en contra i els desafiaments geopolítics que podrien afectar el sector en el que queda del 2022 i més enllà». El Fons Monetari Internacional apunta a una desacceleració econòmica mundial del 6,1% el 2021, del 3,2% el 2022 i el 2,9% el 2023. Europa i Amèrica lideren la recuperació, amb quatre vegades més arribades internacionals que els primers cinc mesos del 2021 (+350%) en el primer cas, i el doble (+112%) en el segon. Ambdues regions encara es mantenen un 36% i un 40% per sota dels nivells del 2019, respectivament, però s’espera que a final d’any les arribades a Europa creixin un 65%-80% i a Amèrica entre un 63% i un 76 %. Les polítiques de viatge més restrictives deixen Àsia i el Pacífic enrere. Així, tot i que en aquesta zona es van duplicar les arribades (+94 %) fins al maig, les xifres se situen un 90% per sota de les del 2019. Si bé es comença a notar la «recent» relaxació de les restriccions en la millora dels resultats dels mesos d’abril i maig, la previsió de l’OMT per al tancament del 2022 és assolir el 30% dels nivells del 2019 «en el millor dels casos». D’altra banda, el fort creixement a l’Orient Mitjà (+157%) i l’Àfrica (+156%) va mantenir aquestes regions un 54% i un 50% per sota dels nivells del 2019, respectivament, i en aquest cas sí que les arribades podrien assolir entre el 50% i el 70% dels nivells previs a la pandèmia. Despesa internacional Algunes zones han recuperat ja entre el 70% i el 80% dels seus nivells previs a la pandèmia, com el Carib i l’Amèrica Central, seguides pel sud del Mediterrani, l’oest i el nord d’Europa. I algunes destinacions fins i tot van superar els nivells del 2019 com les Illes Verges dels Estats Units, St. Maarten, la República de Moldàvia, Albània, Hondures i Puerto Rico. La despesa internacional de turistes de França, Alemanya, Itàlia i els Estats Units es troba ara entre el 70% i el 85% dels nivells previs a la pandèmia, mentre que a l’Índia, l’Aràbia Saudita i Qatar ja ha superat els nivells del 2019. En termes d’ingressos per turisme internacional, un nombre creixent de països (República de Moldàvia, Sèrbia, Seychelles, Romania, Macedònia del Nord, Saint Lucia, Bòsnia i Hercegovina, Albània, Pakistan, Sudan, Turquia, Bangla Desh, El Salvador, Mèxic, Croàcia i Portugal) han recuperat completament els seus nivells previs a la pandèmia. En el cas d’Espanya, els ingressos pels turistes que van visitar el país fins al maig van ser de 21.644 milions d’euros, molt a prop dels 23.524 milions del mateix període del 2019, segons la Balança de Pagaments del Banc d’Espanya.