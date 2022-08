Ayuso recorrerà el decret d’estalvi energètic per invadir competències

La Comunitat de Madrid complirà la seva amenaça. Isabel Díaz Ayuso presentarà un recurs contra el reial decret llei d’estalvi energètic davant el Tribunal Constitucional perquè «envaeix competències» autonòmiques. La dirigent del PP va prendre aquesta decisió aquest dilluns després que el Govern rebutgés les exigències de retirar la norma aprovada la setmana passada i s’assegués a negociar un nou text amb les comunitats. «Una imposició sense diàleg que no mesura el seu impacte econòmic i envaeix competències», va resumir la presidenta regional.

No va servir de res la reunió de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la responsable d’Indústria, Reyes Maroto, amb els consellers autonòmics per explicar amb més profunditat el reial decret llei i resoldre els dubtes que sorgissin.

«Els hem dit que si el Govern no retira aquest decret i no comença des del principi, negociant-ho, parlant-ho, discutint-ho... la Comunitat de Madrid no tindrà més remei que recórrer davant el Tribunal Constitució», va asseverar el conseller madrileny d’Economia, Hisenda i Ocupació, Javier Fernández-Lasquetty, després de la cita.

Minuts després, Díaz Ayuso ho va confirmar a través d’un missatge publicat a Twitter. Mitjançant un àudio enviat a la premsa, la consellera de Medi Ambient, Paloma Martín, va concretar que aniran al TC perquè la norma està «posant en qüestió» les competències «pròpies» de la regió. En concret, les relatives al comerç, va puntualitzar. Martín va subratllar que les propostes de Madrid són «clares», però només en va esmentar una: «treballar per disminuir el rebut de la llum», encara que no va desenvolupar com.