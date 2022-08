La Federació de Comerciants de les comarques gironines s'ha mostrat contrària a les mesures d'estalvi energètic impulsades pel govern espanyol i que s'hauran de començar a aplicar (algunes d'elles) a partir d'aquest dimecres. Els comerciants critiquen la urgència que imposa l'Estat en aplicar el decret llei i la falta de diàleg durant la regulació. A més, recorden que el sector encara està paint la crisi que va provocar la covid-19. Per això demanen ajudes als comerciants que hagin de fer grans inversions, com ara instal·lar portes als establiments. Per altra banda, recorden que l'estalvi energètic és una qüestió que no ha sorgit aquest estiu, sinó que es tracta d'un repte a llarg termini.

Regular la temperatura i apagar aparadors, les primeres mesures que entren en vigor aquest dimecres La federació recorda que limitar la temperatura dels aires condicionats a 27 graus podria suposar una pèrdua de confort pels clients i això podria desmotivar el comerç de proximitat. Sobre el tancament dels llums dels aparadors a partir de les deu de la nit, la federació també coincideix amb altres comerciants de l'Estat en què aporten seguretat als vianants. De fet, en un comunicat els comerciants gironins afirmen que diversos cossos policials els donen la raó en què la llum dels aparadors aporta seguretat. Per això demanen que s'apliquin mesures compensatòries de vigilància.