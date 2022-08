Mercadona va reobrir ahir el supermercat del número 215 del carrer Barcelona a Girona després de les obres de rehabilitació per adaptar-lo al model de botiga eficient que la cadena està aplicant. Així, segons la companyia, es redueix fins a un 40% el consum energètic en relació amb un supermercat convencional.

En total, la companyia ha invertit 3,3 milions d’euros en aquesta reforma que també ha aplicat noves seccions al local. D’aquesta manera, l’establiment disposa d’una xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una gòndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d’esprémer, especialitats de sushi, una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, i una exposició a la peixateria per als productes de conquilla. Una de les altres novetats ha estat la incorporació de la nova secció «A punt per Menjar», que ofereix més de trenta plats preparats per emportar.

Aquesta reforma ha donat feina a 143 persones durant la fase d’obres. A més, Mercadona ha garantit la continuïtat de la plantilla durant el temps que s’ha dut a terme la rehabilitació de l’establiment i també ha generat cinc nous llocs de treball. Ara, aquest supermercat té 43 persones en la seva plantilla.

Mercadona compte amb un total de 28 establiments a les comarques gironines, vint dels quals disposen d’aquest nou model eficient. Aquest model consisteix, per exemple, en congeladors horitzontals més eficients energèticament o un sistema d’il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones.