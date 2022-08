«La meva generació va tenir un primer sou collint pomes», explicava el periodista i escriptor Rafel Nadal, el convidat d’aquest any per Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona en la collita del primer fruit de la temporada. Amb el pas dels anys, aquesta recollida a les comarques gironines ha anat evolucionant amb noves tecnologies per anar adaptant-se en el canvi climàtic, però manté la mateixa essència de sempre. Aquella que representa un 40% de la producció total a Catalunya -superada per la província de Lleida-, i també amb una alta productivitat en l’àmbit espanyol. De fet, una de cada cinc pomes que es cullen en tot l’Estat és gironina. És arreu de la Península on, precisament, Poma de Girona exporta un alt percentatge del fruit.

Les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès han reunit per aquesta collita 1.913 hectàrees de pomeres, un 6% més que l’any passat. Enguany, però, les previsions de recol·lecta són un 13% menors que les de 2021, quan es va fer el rècord de collita amb 101.750 tones. Tanmateix, les xifres per aquesta temporada se situen en 88.500 tones, sent el tercer millor registre en els últims 10 anys, només superat per les collites de 2021 i 2014. Així, el creixement és del 6% si es compara amb la mitjana dels últims quatre anys.

Per aquesta temporada, es preveu un fruit d’una «qualitat gustativa molt bona», explicava Jaume Armengol, el president de Poma de Girona. Les altes temperatures presents a la província des de principi de maig farà que la poma tingui «sucres molt elevats i serà molt cruixent». Per tant, s’espera un fruit dolç, però també amb «una mica menys de coloració» si està plantada a zones interiors.

Com en anys anteriors, Poma de Girona cultiva diferents varietats, totes elles, disminuint la producció amb relació a l’any passat. La que té més pes és la Golden, de la que s’espera collir-ne 28.310 tones. Aquests tipus, torna a estar estable en producció respecte a la mitjana després d’alguns anys de baixada. Per altra banda, la Gala (20.940), la Granny (13.430) i la Fuji (8.530) tenen unes xifres una mica més altes respecte a la mitjana. En canvi, la Red Delicious és l’únic tipus que cau de forma clara en la seva producció.

Adaptar-se al canvi climàtic

El canvi climàtic és un fet. Prova d’això són alguns trets diferencials que han marcat la producció de pomes d’aquest any. Les temperatures no han marcat cap xifra rècord, però han estat altes de forma sostinguda des del maig. La demanda evaporativa sí que ha arribat a nombres rècord, i això ha fet que s’hagués de regar més. Així, Poma de Girona s’ha hagut d’adaptar a aquestes noves circumstàncies i, per això, ha instal·lat xarxes per evitar els cops de sol. A més, el nou sistema de regadiu, premiat fa poques setmanes en els Premis Catalunya Impacte, ha permès reduir fins a un 30% el consum d’aigua, i ha funcionat més que mai a causa de la sequera. En tot cas, la calor i el clima sec han fet més senzill controlar les plagues i malalties de les pomeres.

A banda de tot això, aquest any Poma de Girona porta «un altre roc a la motxilla» a causa de l’augment dels preus dels productes necessaris per produir els fruits. «Subministrem el producte igualment i en la mateixa línia», però també «intentarem repercutir l’increment de costos que hem patit durant aquest any, que ho aconseguim dependrà de la llei de l’oferta i la demanda». Per altra banda, Armengol demanava «inculcar a la gent l’esforç que hi ha al darrere de la collita i volem que l’administració no ens posi entrebancs».