Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen recollir 88.500 tones d'aquesta fruita, un 13% menys que al 2021 quan es va assolir una producció rècord amb 101.750 tones. Malgrat això, la d'aquest 2022 serà una de les tres més altes de l'última dècada i tindrà "molt bona qualitat". Les altes temperatures registrades al llarg de l'any faran la poma "més dolça" però, per contra, algunes varietats tindran menys color perquè no hi ha hagut les habituals humitats del juliol. El president de Poma de Girona, Jaume Armengol, afirma que tot i les difícils condicions climàtiques, la feina feta durant els últims anys pels productors adaptant les qualitats i adoptant mesures està donant "els seus fruits".