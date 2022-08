Catalunya és una de les principals regions productores d’arròs d’Europa. L’any 2020, als arrossars del Baix Empordà i del Delta de l’Ebre -i també als de les terres de Lleida, però en menor proporció- s’hi van produir 136.062 tones d’aquest cereal. La cervesera catalana Damm és un dels principals compradors d’arròs -concretament del sud de Catalunya-, ja que incorpora aquest cereal a la recepta d’Estrella Damm des de ja fa 146 anys.

Ara que els arrossars ja estan inundats i sembrats, ja fa dies que els pagesos estan immersos en una feina de vigilància intensiva dels camps que s’allargarà fins a mitjans de setembre, el moment més esperat de l’any, per poder segar i separar el gra de l’arròs de la palla. Hauran passat prop de set mesos des que els arrossaires van començar a remoure la terra per preparar la sembra nodrint-la amb adob, cultivant-la i, posteriorment, inundant-la.

Així doncs, durant aquests mesos, els arrossaires supervisaran periòdicament que els nivells de l’aigua siguin els adequats, perquè tant un excés com un dèficit poden acabar matant la planta. I la meteorologia també entra en joc: una forta ventada pot arrossegar tot l’arròs que encara no ha arrelat, i una baixada forta de les temperatures o una calorada, afectar molt negativament el gra fins a fer-ho inservible. Un seguiment que també es farà des de Damm, ja que és un dels ingredients principals de la seva emblemàtica Estrella. «L’arròs confereix una sensació menys densa i més refrescant a la cervesa, suavitzant-la i fent-la ideal per països càlids com el nostre, en els quals es pren per satisfer la set», explica la Fina Pons, cap de Qualitat de Cerveses de la companyia.

Quan acabi la sega, vindrà el temps del fanguejat, és a dir, d’enterrar els rostolls que han quedat de l’arròs. Aleshores la terra descansarà i l’arròs començarà el seu cicle fins a arribar al consumidor final.