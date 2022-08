Fa pocs dins va entrar en vigor la normativa imposada pel Govern sobre l’estalvi i l’eficiència energètica pels establiments. Ara, la Federació de Comerç de les Comarques Gironines (FCCG) demana ajudes per poder fer front a totes les despeses que hagin de dur a terme per adaptar els seus locals a aquestes mesures.

Els comerciants veuen amb bons ulls la implantació d’aquestes mesures, però també lamenten la falta de diàleg en el procés de la seva regulació i el poc temps que tenen per adaptar els locals. La patronal explica en un comunicat que la mesura de posar certs mecanismes, com les portes per regular la climatització, s’ha demanat en un període curt de temps i reclama ajuts econòmics per realitzar aquesta inversió. I és que el peti comerç ja està en una situació delicada a causa de la pandèmia.

Els comerciants també veuen certs problemes en aquesta normativa. Creuen que mantenir la temperatura a un màxim de 27 graus pot desmotivar al client tot i estar en època de rebaixes perquè no «gaudirà de conformitat». Així, afirmen que és una mesura «populista» i que sembla pensada «de cara a la galeria». Per altra banda, també alerten que apagar els llums dels aparadors a partir de les 10 de la nit pot incrementar els robatoris. La FCCG ha parlat amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra i «coincideixen que amb la llum reforça la seguretat». Per tant, també demanen si, a causa d’aquesta normativa s’aplicaran mesures addicionals de seguretat o més vigilància per tal de fer front a la poca il·luminació dels aparadors.