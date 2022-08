El ministre alemany de Finances, Christian Lindner, va anunciar ahir un paquet de mesures fiscals de fins a 10.000 milions d’euros per compensar l’impacte de l’elevada inflació sobre el poder adquisitiu dels ciutadans, incloent-hi rebaixes d’impostos i un increment de les ajudes a les famílies. L’anunci va coincidir amb les dades sobre la inflació, dominada pels preus energètics, que va registrar al juliol una certa moderació per segon mes consecutiu, fins al 7,5%.

A la presentació de la Llei de Compensació de la Inflació, el ministre alemany va explicar que la mesura pretén ajustar l’impacte fiscal que la inflació representa per a uns 48 milions de ciutadans per evitar càrregues addicionals, a més de contemplar mesures de suport específiques per a les famílies.

Deliberadament exclosos

«L’Estat no s’ha d’enriquir amb la inflació a costa dels ciutadans», va subratllar, afegint que es podran beneficiar de les mesures uns 48 milions de contribuents, encara que aquells ciutadans amb ingressos particularment alts estan deliberadament exclosos. D’aquesta manera, s’eleva el llindar mínim d’ingressos per haver de presentar la declaració d’impostos a 10.347 euros el 2022 des dels 9.984 euros, amb la previsió d’augmentar aquest límit a 10.632 euros el 2023 i fins a 10.932 euros el 2024.

Per contra, s’aplicarà un gravamen del 42% a aquells amb ingressos a partir de 58.597 euros el 2022 i del 45% a partir dels 277.826 euros, mentre que el pròxim any seran aplicables a partir dels 61.972 euros i 277.826 euros.