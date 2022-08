La venda en cadenes de supermercats i comerços minoristes de productes dietètics i preixos com el salmó de piscifactoria elaborats o alimentats amb krill està provocant el «saqueig» de l’Antàrtida, segons un informe elaborat per la Fundació Changing Markets, publicat aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial del Krill.

El krill és un petit crustaci, que habita en aigües antàrtiques, capaç d’eliminar de l’atmosfera el carboni equivalent a les emissions de 35 milions de vehicles a l’any, cosa que el converteix en una espècie «fonamental» per a la salut del planeta i la lluita contra el canvi climàtic, explica el document.

Sota el títol «Krill, baby, krill: Les empreses que es beneficien del saqueig de l’Antàrtida (Krill, baby, krill: The corporations profiting from plundering Antarctica»), l’informe realitza una anàlisi de la cadena de subministrament del crustaci, del qual es desprèn que els suplements dietètics d’oli de krill es venen en el 68% dels 50 detallistes més grans del món.

A Amèrica del Nord, es troba a la venda en el 88% dels 17 detallistes enquestats; a Àsia, en el 75% dels vuit detallistes enquestats, mentre que a Europa en gairebé la meitat dels 21 locals enquestats.

El document remarca que el salmó de piscifactoria és alimentat amb krill i es comercialitza «habitualment» a 16 supermercats líders a quatre països europeus.

Tots van utilitzar pinso elaborat amb krill –subministrat per l’empresa noruega Aker BioMarine, que acapara al voltant de dos terços del total de les captures– a les seves cadenes de subministrament de salmó, si bé cap va adoptar polítiques que excloguessin l’ús de krill al pinso utilitzat per produir els productes de salmó de les seves pròpies marques, segons la Fundació.

Això converteix detallistes i supermercats en «còmplices» d’esgotar la «principal» font d’aliment d’una «infinitat» d’espècies com balenes, foques o pingüins, animals, ja «pressionats de forma extrema» per l’escalfament global, segons Sophie Nodzenski, activista sènior de Changing Markets.

El document denuncia que els implicats exhibeixen tècniques que actuen com a «cortina de fum» per ocultar l’impacte ambiental real de les seves operacions, com per exemple, la utilització d’etiquetes o certificacions de sostenibilitat per fer un rentat d’imatge verda del seu producte («greenwashing»).

La indústria ha impulsat la narrativa que el límit de captura actual és precautori perquè és «només l’1% de la biomassa de krill», en un ecosistema antàrtic «ja inestable» per l’acceleració de l’escalfament global, i que s’està veient agreujada per la «destructiva» pesca d’aquest crustaci, que els científics aconsellen aturar, confirma la investigació.

Ja l’últim informe del Plafó Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) recomanava als productors que utilitzessin alternatives al krill i també, la Convenció per a la Conservació dels Recursos Marins Antàrtics (CCRVMA) ha mirat de regular –«sense èxit»– la indústria d’aquest crustaci, mitjançant l’enduriment de les proteccions mediambientals i la designació d’Àrees Marines Protegides.

Per aquesta raó, la Fundació Changing Markets recomana una moratòria «immediata» per a la pesca del krill; insta els detallistes, productors de pinso i piscifactories a eliminar «progressivament» l’ús de peixos capturats en estat salvatge per a l’aqüicultura; i demana a supermercats i consumidors que «deixin de proveir-se i utilitzar» marisc i suplements dietètics amb krill.