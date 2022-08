L’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) demana que l’Administració un control exhaustiu en el moviment de vi i most durant la verema. I és que a causa de la sequera, s’estima que la producció d’aquest any sigui un 15% a una collita habitual i reclama a productors i cellers més responsabilitat per tal que no es produeixin situacions com les de 2017, quan la producció del DO Cava va caure un 3,2% tot i que es va recol·lectar un 30% menys de raïm. De fet, en les vinyes que ja s’ha collit, es pot veure una caiguda de la producció del 30%.

Així, l’entitat demana als viticultors que recullin el fruit en les seves parcel·les i que s’ajustin a les produccions de les diferents DO. Per altra banda, als cellers els prega que respectin totes les normes de Denominació d’Origen. A més, apel·la a les denominacions d’origen a vetllar pel compliment de les normes de campanya aprovades en els plans, i també fa una crida a l’administració a fer un control més exhaustiu de la traçabilitat del raïm i del moviment del most i del vi durant la verema, que comença aquest mes.