La nova normativa d’estalvi energètic ha causat escepticisme entre botiguers i restauradors en el primer dia en vigor. A Barcelona, bona part dels negocis afirmen estar complint amb la reducció la potència de la climatització i la recomanació de mantenir les portes tancades. Tanmateix, les temperatures eren ahir al matí dispars entre uns locals i altres. Preguntats per l’ACN, comerciants i restauradors es queixaven que 27 graus és una temperatura molt alta, especialment si hi ha moviment i patien per una caiguda de l’afluència. Alguns restaurants fins i tot lamentaven que abaixant la temperatura ambient ara les neveres «gasten més llum». Per contra, alguns clients agraïen que no fes tan fred en ple estiu.

«Hem posat el termòstat a 27 graus... i a esperar què passa. Fa molta calor, a veure si la gent ve o no ve. La temperatura ha pujat i amb els focus i tot gairebé no es refreda el local», explicava Roman, responsable d’una botiga de productes per la llar del centre comercial Glòries. «Cada local té una història, depenent del que vengui, les llums que tingui o el que hi facin. Nosaltres fem aparadors, i ens movem molt», ressaltava. La Sílvia, treballadora d’una botiga de sabates, agraïa la mesura. «Vaig amb un mocador mira, justament la calor jo la tolero bastant bé», va dir.

Cuines a 50 graus

Al centre comercial, bona part dels locals enquestats assegurava estar complint amb la norma d’estalvi, però la sensació de temperatura variava molt d’una botiga a l’altra. Entre els compradors, n’hi havia que agraïen que les botigues deixessin d’abusar de la climatització, però també qui reconeixia que anar a comprar era fins ara una excusa per refrescar-se. «Jo prefereixo que la temperatura estigui baixa quan entres a la botiga i no tinguis la xafogor que hi ha fora», apuntava Juanma, un client.

Les crítiques a la mesura eren més dures entre alguns restauradors. «Estem gastant més llum i perdent negoci», opinava aquest dimecres el propietari del local «A Brasa» de la capital catalana, Victor Chumilla. En aquest sentit, explicava que les neveres gasten «molt més» quan la temperatura ambient és elevada, tal com imposa la nova norma. «No és el mateix que una nevera estigui a un espai que està a 24 o 25 graus que a 30. Va més forçada, genera molta més calor i consumeix molta més llum», resumia el restaurador, que assegurava que això «repercutirà» també en la factura. «D’estalviar no estalviarem res».

A més, Chumilla apuntava que en el cas dels bars i restaurants, els forns i les brases estan a temperatures molt elevades i sovint, com en el seu cas, comparteixen espai amb el menjador. «A dins de la cuina es pot arribar a gairebé 50 graus», deia. «Que un cuiner treballi a aquesta temperatura és molt complicat perquè li podem causar un dany a la seva salut, és una qüestió de riscos laborals», agregava el propietari del restaurant.

El restaurador també es mostrava preocupat per la clientela. De fet, assegurava que a primera hora del matí alguns clients ja s’havien queixat de la temperatura de l’establiment. «Si has de venir a un lloc a passar calor, et quedes a casa teva amb aire condicionat».

«Hem de contribuir»

Un dels llocs on ahir també tocava apujar l’aire eren les estacions de tren. Ahir a l’estació de Sants molts passatgers van sortir de casa preparats amb un jersei per si tenen fred a dins dels trens però també amb un ventall per no passar calor a les andanes i la recepció. Si bé algunes persones van proposar que la temperatura de les estacions se situés entre 24 i 25 graus perquè trobaven «horrible» la sensació de calor, d’altres van afirmar que la temperatura era «ideal» perquè estaven fartes de passar fred per l’aire condicionat.

Amb tot, bona part de la ciutadania es mostrava comprensiva amb la mesura. «Com a ciutadans hem de contribuir amb el que sigui, amb el ventall anem tirant», destacava la Mercè, que havia arribat a l’estació de Sants de Barcelona procedent de Mataró. De la mateixa manera, una altra usuària assegurava estar molt a favor de la mesura per consciència ecològica. «S’hauria de mantenir, si no que passarà d’aquí a uns anys? Serà terrible», va dir la Xesca.