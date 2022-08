Pujada dels preus sense treva a Girona

Sense treva. La davallada de la variació anual de preus entre els mesos de març i abril, de 10,4% a 8,8%, va ser un miratge. A partir de llavors van continuar pujant fins a arribar a marcar un nou rècord històric -la sèrie data de 1993- aquest mes de juliol, amb un augment de l’11,7% interanual a Girona, segons indiquen les dades de l’Índex de Preus de Consum (IPC) facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, ja es deixa enrere l’anterior marca més alta, que va ser la del juny d’aquest any (+11,1%).

Electricitat, gas i carburants és el grup que puja més en l'últim any, un 58,4%

De nou, el grup que fa enfilar més aquest percentatge tan elevat és el de l’electricitat, el gas i els carburants, que no ha deixant de créixer amb força després de l’esclat de la Guerra d’Ucraïna. En valors interanuals, el preu d’aquests productes és un 58,4% més car del que era fa un any. El descompte de 20 cèntims en la gasolina aplicat per l’Estat va fer que la variació mensual anés a la baixa durant l’abril (-9,4%) i el maig (-2,4%). En els últims dos mesos, però, sembla que aquest descompte no ha estat suficient per frenar l’increment. Tot i així, la pujada mensual del juliol (+5,3%) no ha estat tan pronunciada com la del juny (+8,6%).

Altres grups que també han pujat amb força en aquests dotze últims mesos han estat els derivats del turisme. A causa de la pandèmia i les restriccions, l’any passat no van arribar tants visitants a les comarques gironines. Aquest any, amb la Covid-19 més normalitzada, els preus s’han disparat. On es nota més és en els serveis d’allotjament (+27,6%) i els paquets turístics (+17,9%). De fet, aquests dos grups han crescut un 13 i un 6,1%, respectivament, en l’últim mes. El transport (+16%) també ha pujat amb força en l’últim any, igual que els restaurants i hotels (+9,4%).

L’arribada de l’estiu ha fet que els serveis d’allotjament o els paquets turístics també apugessin molt el preu

El que també creix és el preu dels productes de primera necessitat. Productes com l’oli d’oliva o el de gira-sol són molt més cars del que eren el juliol de 2021. També ha pujat molt el cost d’aliments com els ous, la patata, el plàtan, l’arròs, o també begudes com la llet. I és que, segons indica l’estadística de l’INE, omplir el cistell de la compra és un 11,8% més car del que era fa un any.

Frenada en roba i calçats

Per altra banda, les rebaixes d’estiu han contribuït en frenar la mitjana de l’IPC. En concret, roba i calçat baixen un 9,8% mensual. La primera registra un descens del 10,6% respecte al juny, mentre que la segona baixa un 7,2%. Tot i així, en termes anuals, els dos grups continuen de pujada. Comprar roba és un 9,5% més car del que era ara fa un any, mentre que el preu del calçat també ha crescut un 5,8% en els últims dotze mesos.

Durant el juliol hi ha hagut altres grups que també han vist com el seu preu baixava amb relació al juny, tot i que el descens no ha estat tan pronunciat com en la roba i el calçat. És el cas, per exemple, del tèxtil i el parament de la llar, que és un 2,2% més barat, o també dels mòbils i equips de telefonia que han vist com el seu preu es reduïa un 2% en l’últim mes. De fet, aquest últim grup és un dels pocs que s’ha abaratit també en termes interanuals (-2,2%). També davallen de preu respecte al juny el transport (-2%) o la compra de vehicles (-1%).

Per sobre la mitjana espanyola

La pujada dels preus de l’11,7% del juliol a les comarques gironines està per sobre la mitjana catalana, que és del 10,3%. Així, és la segona província de Catalunya amb un ascens més alt després de Lleida (+12,4), mentre que Tarragona (+11,1%) i Barcelona (+9,8%) estan per sota el creixement que marca Girona.

En el global d’Espanya, aquesta pujada és del 10,8% -Girona també supera aquesta mitjana-, sent la més alta de la sèrie històrica des de setembre de 1984 (+11,4%). Toledo i Lleó (+13,7%), i Ciudad Real (+13,6%), són les províncies espanyoles on els preus pugen més en l’últim any. En canvi, Tenerife (+9%), Madrid (+9,6%), Las Palmas i Barcelona (+9, 8%), són les úniques províncies on els preus no creixen més enllà dels dos dígits en termes interanuals.