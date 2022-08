Les rebaixes han frenat l'escalada de preus a les comarques gironines durant el mes de juliol i els descomptes en roba i calçat han contribuït a què l'Índex de Preus al Consum (IPC) s'hagi mantingut invariable. De mitjana, aquest índex ha tancat el mes al 0,0%. Però això no treu que la inflació hagi continuat afectant el cistell del consum. Els aliments s'han encarit un 0,9% i el paquet que inclou la llum, el gas i els carburants s'ha enfilat un 5,3%. A la demarcació, els combustibles i aquests dos serveis bàsics són ara un 58,4% més cars que fa un any. De retruc, l'IPC interanual continua desbocat i aquest juliol s'ha catapultat fins a l'11,7%. És el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica, que es remunta fins al gener del 1993.

La inflació continua fent-se patent a les comarques gironines. Si bé l'IPC d'aquest juliol s'ha mantingut invariable (ha tancat el mes al 0,0%) al darrere d'aquesta mitjana hi ha una explicació clara: les rebaixes d'estiu. Els descomptes en roba i calçat n'han abaratit els preus en un 9,8% i això, de retruc, ha contribuït a emmascarar aquells altres ítems que han continuat enfilant-se durant el darrer mes.

Al llarg del juliol, a la demarcació també s'han abaratit el tèxtil i el parament de la llar (-2,2%), els mòbils i equips de telefonia (-2%) i la compra de vehicles (-1%). Però aquells productes i serveis que formen part del dia a dia del cistell de consum, novament, s'enfilen. Els preus dels aliments s'encareixen un 0,9% i, sobretot, ho fan tant l'electricitat, com el gas i els carburants.

En conjunt, durant el juliol, aquests dos serveis bàsics i els combustibles s'han apujat un 5,3%. Si bé l'increment s'ha atenuat respecte el juny (aleshores, va ser d'un 8,6%), el descompte de 20 cèntims que aplica l'Estat i les mesures que ha impulsat la Moncloa no han estat suficients per frenar-ne la tendència a l'alça.

I de retruc, això es deixa notar quan es tira enrere en el calendari i es comparen els preus de la llum, el gas i els combustibles amb els d'ara fa un any. En comparació amb el juliol del 2021, ara omplir el dipòsit del cotxe, encendre l'interruptor o escalfar l'aigua ja arriba a ser fins a un 58,4% més car; és a dir, set punts més que al juny (quan aquest percentatge es va situar al 51,2%).

Durant el juliol, segons recullen les dades que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a les comarques gironines també s'han apujat els preus dels paquets turístics (+13%), els restaurants i hotels (+1,2%), els serveis de transport (+1,7%) i l'oci i la cultura (+1,1%).

El més elevat des del 1993

L'encariment dels carburants i l'energia, lligat a les conseqüències de la invasió d'Ucraïna i a la inflació desbocada que s'arrossega aquests mesos, han fet que aquest 2022 els preus marquin rècords històrics a la demarcació. De fet, d'ençà del gener del 1993, fins on arriben les dades de la sèrie històrica que recull l'INE, mai abans s'havia arribat a una taxa de l'IPC interanual com la que s'ha registrat aquest juliol.

En concret, l'IPC interanual ja ha arribat a catapultar-se fins a l'11,7%. Són sis dècimes més en comparació amb el del juny, quan aquest índex va situar-se a l'11,1%. I de fet, per darrere seu, les pujades més altes de tota la sèrie també corresponen a aquest any.

Al març, l'IPC interanual es va situar al 10,4%; al maig, va tancar el mes al 9,5%; i a l'abril, els preus van arribar a enfilar-se un 8,8% d'un any per l'altre. És a dir, que en tan sols cinc mesos, a les comarques gironines la inflació ha arribat a nivells que no s'havien vist en les tres darreres dècades.