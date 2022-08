L'energia eòlica domèstica, és a dir, la que s'instal·la en habitatges particulars d'ús residencial, continua estant considerablement ressagada respecte a la fotovoltaica. I, no obstant això, els avanços tecnològics estan fent passos de gegant també en els molins de vent, amb dispositius cada vegada més petits, barats i fàcils de fer servir. Ara, una empresa índia ha llançat una turbina que, des d'uns 1.100 euros (el preu d'un iPhone 13), pot solucionar la falta d'electricitat de cases aïllades.

La startup Índia Avant Garde Innovations ha dissenyat i desenvolupat un aerogenerador de baix cost, anomenat Avatar, que pot generar 3-5 kWh d'electricitat al dia. Es tracta d'una petita turbina eòlica adequada per a àrees residencials, comercials i agrícoles, que ja està disponible en la seva pàgina web. I és que moltes zones de l'Índia segueixen encara en la foscor, sense accés a la xarxa elèctrica comercial. Per a una gran part de la població Índia, l'electricitat avui dia continua sent un somni llunyà.

Però dos germans volen fer que aquesta crisi d'energia a l'Índia sigui una cosa del passat. Han desenvolupat una nova solució per a portar electricitat renovable a les llars, eliminant la pobresa energètica. Avant Garde Innovations, la startup fundada pels germans Arun i Anoop George de Kerala, ha desenvolupat un aerogenerador de baix cost que pot generar electricitat suficient per a alimentar una casa completa tota la vida.

Amb la grandària d'un ventilador de sostre, aquesta turbina pot generar fins a 5 kWh al dia, amb vents mitjans de 5,5 m/s. Els preus oscil·len des dels aproximadament 1.100 dòlars en el seu model més bàsic (equivalent a 1 Kwh) fins als 5.790 per a la versió Avatar V, de 5 kwh. Es tracta d'una inversió realment modesta en comparació amb els beneficis que pot aportar aquest dispositiu, que, d'altra banda, és més silenciós fins i tot que el mateix vent, segons afirma en el seu web l'empresa.

Aquest aerogenerador constitueix una oportunitat enorme. L'Índia és el sisè consumidor d'energia en el món, el 3,4% del consum energètic mundial. Els governs federals a l'Índia, així com el govern central, són incapaços de suportar l'enorme inversió que representa la infraestructura necessària per a portar electricitat als llogarets més remots. La companyia va llançar el seu projecte pilot en una església de la ciutat de Thiruvananthapuram al gener d'enguany i ja estan disponibles fins i tot per a l'enviament a l'estranger a través del seu web.

L'aerogenerador Avatar va ser escollit per l'ONU com un dels 20 principals avanços tècnics en la Cimera d'Innovacions de Nacions Unides que va tenir lloc aquest any a l'Índia i va ser seleccionat entre 200 projectes.