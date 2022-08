La Sirena, empresa catalana que es dedica a la venda d’aliments congelats, obrirà pròximament el seu quart establiment a la ciutat de Girona. Aquest, estarà situat al carrer de Santa Eugènia 70, on fins fa molt poc hi havia una oficina del banc BBVA. El local de Girona és un dels vint nous que la companyia preveu obrir al llarg de 2022. De fet, a principi d’aquest any ja se’n van inaugurar tres a Barcelona. La Sirena suma un total de més de 270 locals a tot Espanya, amb més de 1.100 treballadors.