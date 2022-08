986 és el total d’empreses que s’han constituït durant el primer semestre d’aquest any, el que significa un augment del 15% respecte al mateix període de l’any anterior segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això, en contraposició amb la creació de negocis arreu de tot Catalunya, on la xifra s’ha estancat. Si l’any passat en van ser 10.600, aquest any n’han estat 10.637. A Espanya, en canvi, s’ha registrat un descens de l’1,6%.

Tot i així, la xifra d’empreses creades en els últims mesos ha anat minvant. Durant el passat mes de juny, a les comarques gironines, se’n van constituir 106, sent la segona xifra més baixa des d’octubre de 2020, quan en van constar 100 -el novembre de l’any passat en van ser 101-. I és que a l’abril es va registrar el nombre més elevat de negocis creats en un mes (206) en els últims cinc anys, però a partir de llavors, la cosa ha anat de baixada. Per contra, també pugen les empreses que s’han dissolt. Entre gener i juny d’aquest any han hagut de tancar 378 negocis, un 26% més que l’any passat, quan en van ser 300. Respecte al 2019, l’any abans de l’arribada de la pandèmia, també s’han tancat més companyies, un 17,7%. També és cert que durant el mes de juny, últim mes del qual té dades l’INE, es van registrar 36 empreses dissoltes, la xifra més baixa des de setembre de l’any passat, quan en van ser 28. En canvi, arreu del territori català han tancat 1.130 negocis durant el primer semestre d’aquest any, el que significa un 13,8% menys que l’any passat, però també un 13% més que abans de l’esclat de la Covid-19. Per altra banda, a Espanya el nombre d’empreses que s’ha dissolt també puja en els sis primers mesos d’aquest any. En el primer semestre s’han tancat 13.790 companyies a tot el territori espanyol, un 7,7% més que el 2021 i també el mateix període de 2019.