Ecologistes en Acció va afirmar ahir que veu «inacceptable» que els governs català i espanyol es plantegin «ressuscitar» el gasoducte MidCat, que passaria pel Pirineu català. En concret, el conducte havia d’anar des d’Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d’una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa. En un comunicat, l’organització ecologista va assegurar que el projecte abandonat tindrà «un alt impacte territorial» i no hi ha seguretat «que sigui continuat pel costat francès». La solució a l’actual crisi del gas, per l’entitat, s’ha d’enfocar en la transició a un model energètic resilient.

«La reducció del consum és essencial, en comptes d’aprofundir en la dependència els combustibles fòssils amb més infraestructures gasistes», va insistir Ecologistes en Acció. Davant les declaracions dels governs, Ecologistes en Acció va mostrar el seu «rebuig rotund a que una resposta solidària hagi de ser ressuscitar un gasoducte i invertir milers de milions en infraestructura fòssil en lloc d’apostar per una transició energètica urgent cap a un model renovable i democràtic».