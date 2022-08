El mes passat, segons dades de l’Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove), el preu mitjà dels turismes d’ocasió es va situar en 12.487 euros, fet que suposa un 17% més que l’any passat i un 2,4% més respecte al mes anterior i assolir, segons el director general de l’associació, Eric Iglesias, «possiblement el preu més alt de la història».

Aquest any 2022 va començar amb un preu mitjà de 12.221 euros i al març arribaven als 12.255 euros, que fins al juliol va ser el rècord de l’any. Al juny es registrava el preu mitjà més baix de tot l’any amb 12.187 euros, però al juliol es va tornar a disparar per marcar una nova fita històrica al mercat d’ocasió. Segons explica Iglesias, per les unitats de més de vuit anys el preu mitjà del mes passat va ser de 9.519 euros, un 17,5% més respecte al mateix mes del 2021.

El mercat se’n ressent

Aquest increment del preu mitjà, derivat de la menor oferta disponible i a una demanda més gran per culpa de la poca disponibilitat al mercat de cotxes nous, va provocar que el mes passat les transferències de vehicles d’ocasió es reduïssin un 7,8% fins a les 144.584 unitats, segons dades de Faconauto i Ganvam, fet que suposa un semestre complet en negatiu. Tot i això, aquesta xifra suposa que al juliol es van vendre 2,2 vehicles d’ocasió per cada cotxe nou. A l’acumulat de l’any, el mercat de segona mà ja cau un 4,7% amb 1,06 milions d’unitats.

«Mentre no es torni a recuperar un nivell acceptable de matriculacions, les transferències de cotxes usats continuaran caient perquè no hi ha prou estoc dels models que més interessen, que són els de zero a cinc anys», va explicar Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto.