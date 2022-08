Va ser de les primeres coses que va aprendre en la universitat. «La primera generació construeix, la segona expandeix i la tercera lapida». I, no obstant això, contra aquest pronòstic, Jordi Pons, nét del fundador de l’empresa familiar sabatera Toni Pons, ho té tot lligat per a portar la companyia al següent nivell. La marca, amb seu a Girona i especialment coneguda per les seves espardenyes, ha venut aquest primer semestre un 58% més que entre gener i juny de l’any passat, un balanç que aferma la seva previsió d’acabar 2022 amb un volum de negoci de 27 milions d’euros. Aquestes xifres suposarien incrementar en més d’un 40% la facturació de l’any passat, i gairebé un 60% les de l’últim exercici abans de la pandèmia.

La clau, segons aquest empresari, és la combinació de factors que es dóna en Toni Pons: d’una banda, els 76 anys de trajectòria; per un altre, que tenen a gent jove al capdavant «amb ganes d’aprofitar les oportunitats, explicar el projecte i fer-lo créixer»; i, també, que es recolza en tres vies de negoci «amb molta salut».

La primera són les botigues multimarca, a les quals Toni Pons facilita sabates perquè les venguin al públic final, i que encara suposen el 60% dels ingressos. La segona és la gran aposta de l’empresa des que Jordi Pons va prendre les regnes en 2016: les botigues pròpies. Amb les dues últimes obertures -un establiment a Madrid i un altre a València que s’han posat en marxa aquest estiu-, la marca té ja 17 locals de venda a Espanya. A més d’altres 8 a l’Aràbia Saudita, 2 a Colòmbia i una altra a Malàisia. I finalment, el canal online, que suposa ja el 20% de les vendes de la firma.

«Teníem un producte i una història de producte molt fort, i es tractava de poder-la explicar amb les oportunitats que donen cada moment», planteja Pons en relació a aquesta aposta per la botiga pròpia i l’online. «Ho veiem com una suma de forces: nosaltres continuem apostant molt per on hem estat sempre, no volem passar a ser una empresa «business-to-consumer» [de venda directa al públic], el que passa és queen ser un canal més recent l’escalabilitat sembla major», explica l’empresari, que al mateix temps reconeix que tenir botigues pròpies els ha ajudat a estar més presents en l’imaginari de clients importants.

Ara com ara, Toni Pons, que té la producció externalitzada en fàbriques a La Rioja i a Alacant, ha apostat per ajustar marges i ha aconseguit no haver de pujar el preu dels seus productes, encara que no descarta haver de fer-ho en el futur. «Evidentment, si les possibilitats de fabricació són impossibles, haurem de prendre mesures», conclou Pons.