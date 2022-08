L’elevat preu de la factura de la llum ha provocat la febre per instal·lar plaques solars. «És una manera de no haver de dependre més d’aquests preus tan alts, i a més una ajuda per al medi ambient», explica Damián Núñez, un veí de Botarell que a inicis del 2022 va decidir fer el salt i contactar amb una empresa d’instal·lació d’aquesta tecnologia, Sunblitz Kraft. Es va gastar 7.980 euros que tem no tornar a veure. De les plaques, ningú no en sap res. Els responsables de la firma han desaparegut. Com ell, una vintena d’afectats diuen que són víctimes d’una estafa per la falsa instal·lació de plaques solars. Als Mossos, que estan investigant el cas, els consten 16 denúncies similars presentades a pobles i ciutats del Baix Camp, Solsonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Avui dia, hi ha un grup de whatsapp amb 22 persones que diuen haver estat víctimes d’aquesta mateixa empresa de plaques solars. «Alguns estan com jo, a altres els van portar el material però ningú va muntar res. N’hi ha més als que els han muntat les plaques però no poden encendre-les perquè no estan legalitzades o els permisos estan falsificats», asenyala Damián Núñez. Quinze persones han presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra. Cinc són veïns de Santa Perpètua de Mogoda i dos de Sant Cugat del Vallès. També hi ha un afectat a cadascuna d’aquestes vuit localitats: Solsona, Mollet, Terrassa, Cambrils, Caldes de Montbui, Mataró, Cerdanyola i Sabadell. «Però creiem que hi ha moltes més persones que han anat a denunciar i no saben que hi ha aquest grup d’afectats», explica Núñez. Es coordinen a través del correu electrònic afectatssunblitz@gmail.com. «Hem calculat que, en total, ens han estafat 110.000 euros», explica Núñez.