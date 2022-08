A principi d’aquest mes d’agost es va obrir la convocatòria perquè els diferents establiments de les comarques gironines puguin participar en la cinquena edició dels Premis Gironins d’Apartaments i Vil·les de Vacances que organitza l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA). Els temps per inscriure’s acaba el 13 de setembre, mentre que l’entrega de guardons es farà el pròxim 10 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona, en la celebració de la desena simposi coordinada per l’entitat.

La novetat per a l’edició d’aquest any és que s’afegeixen dues categories més. D’aquesta manera el nombre de premis s’eleva a 12. Els nous guardons seran el de millor allotjament turístic per Parelles i millor allotjament turístic amb Història. A part, la categoria de millor allotjament turístic d’Arquitectura i Disseny es divideix en dues rames, la rústica i la moderna. Aquests, s’afegeixen al millor allotjament turístic de Ciutat, el millor allotjament turístic de Platja, el millor allotjament turístic de Pobles d’Interior i Pirineu, el millor allotjament turístic per a Famílies, el millor allotjament turístic Sostenible, el millor allotjament turístic Accessible el millor allotjament turístic amb accés a Mascotes i el millor allotjament turístic Adaptat a Turisme Esportiu.

Els premis, inspirats en els prestigiosos Holiday Home Awards de l’Europe Holiday Home Association ( EHHA) que se celebren a Brusel·les tindran com a jurat diferents representants de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.