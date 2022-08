La plantilla de Ryanair ha reprès aquest dilluns la seva vaga per reivindicar millors condicions laborals. En ple punt àlgid de la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat, l'aturada ha suposat quatre noves cancel·lacions de vols amb destí a Milà i Roma des de Barcelona. A l'aeroport de Girona, en canvi, no s'han registrat noves afectacions. "Seguirem en vaga fins que l'empresa decideix asseure's a negociar", ha avisat la portaveu del sindicat USO a la companyia, Mónica Ortega, en declaracions a la premsa. Tal com ha reconegut, la terminal està sent la més afectada per les aturades, convocades fins al gener, perquè és on la plantilla està més cansada dels sous baixos i les irregularitats de l'aerolínia de 'baix cost'.

"Nosaltres ens veiem forts, tenim moltes sentències guanyades i moltes denúncies posades", ha avisat abans d'advertir que els treballadors no poden sobreviure a llocs com Barcelona sense arribar a cobrar el salari mínim molts més. "És insostenible", ha reconegut Ortega abans d'apel·lar a la complicitat de la ciutadania.