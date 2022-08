La gironina Big SafeBox Data preveu l’expansió a Suècia per a final d’any

No és tothom que pugui dir que realitza còpies de seguretat i recupera dades informàtiques de diferents companyies situades en diversos llocs del món. Actualment, la gran majoria de particulars, administracions o empreses utilitzen Internet, i és per això que hi ha un bon grapat d’informació que es guarda en diferents centres de dades, fent-ne còpies de seguretat. No fos cas que per qualsevol motiu tot això es perdés i la feina de dies, mesos o fins i tot anys se n’anés en orris, sense opció a recuperar-se.

Moltes de les companyies que es dediquen a fer aquestes còpies de seguretat estan situades a Amèrica del Nord. A les comarques gironines, però, se’n troba una excepció. Big SafeBox Data (BSB Data), nascuda a Figueres l’any 2016 -actualment la seu es troba a Vilamalla-, treballa amb diferents companyies d’arreu del món. Des de Taiwan i fins als Estats Units, passant per Dubai, països europeus com Suïssa o també Mèxic. A més, compta amb la tecnologia d’una de les companyies líders especialitzada en solucions d’emmagatzematge com és Quality Network Appliance Provider (QNAP) i això la converteix en l’única firma espanyola capaç d’oferir solucions de còpia de seguretat compatibles amb el reglament europeu de protecció de dades (GDPR).

Tot aquest prestigi que BSB Data ha anat agafant al llarg dels seus sis anys de trajectòria ha fet que moltes firmes ja confiïn en ella per preservar les seves dades. I tots aquests èxits són els que han animat a la companyia alt-empordanesa a expandir-se per Europa. Així, a final d’aquest any, si tot va bé, obriran una oficina a Malmö, a Suècia, amb l’objectiu «d’atacar el mercat europeu» des d’allà, tal com comenta el cap d’operacions de BSB Data, Manel Garre.

Aquesta sucursal a terres escandinaves tindrà marca pròpia, tot i que continuarà formant part de BSB Data. «Estem començant a tocar les tecles», explica Garre, qui preveu que la delegació obri en l’últim trimestre de 2022. L’elecció de Suècia no ha estat a dit. El cap d’operacions de la companyia declara que el país és «molt interessant» per portar a terme aquest projecte perquè «ens agrada la seva filosofia i els seus mètodes de treball». A banda de tot això, des d’allà podran «captar nous clients» del nord i del centre del continent europeu i obrir-se a «nous mercats». I és que encara que sembli mentida, tot i la proximitat amb França, el cap d’operacions de la companyia afirma que «no tenim clients francesos». A més, narra que els seus servidors estan traduïts a 12 idiomes i, per això, «podem treballar des de qualsevol banda».

Inicialment, no es farà una «inversió forta» per posar en funcionament aquesta oficina a Malmö. Primer, «volem veure quina és la demanda», diu Garre, i un cop observin com funciona tot, es començarà a treballar amb més intensitat. «No descartem la possibilitat de muntar servidors amb rèplica». Per altra banda, la companyia també vol «cercar talent allà» i és per això que oferirà un parell de llocs de feina a persones que visquin al país perquè treballin en la delegació sueca.

Aquesta expansió a Suècia no serà l’únic moviment que faci BSB Data abans que acabi aquest any. A part, també han ampliat la seva cobertura estratègica a la península Ibèrica i han signat un conveni amb un distribuïdor de Portugal per «assumir les dades d’empreses portugueses». Això els permetrà obrir-se, encara més, en el mercat espanyol incloent les Balears i les Canàries- i portuguès.

Sobre BSB Data

Actualment, BSB Data compta amb sis treballadors i les seves instal·lacions de Vilamalla tenen una xarxa tècnica que està actualitzant-se de forma constant. De fet, els seus servidors tenen un capacitat d’1,5 Petabytes, el que es podria comparar en filmar, en alta definició, tota la vida de tres persones que arribin als 100 anys, o també equival a 60.000 milions d’imatges penjades a Facebook.

Garre afirma que l’arribada de la Covid-19 «ens va anar bé» perquè també «fem servei de servidors en el núvol». Amb el confinament, el treball per control remot es va disparar i això els va beneficiar. El gran impuls, però, el van rebre només un any més tard de la seva creació quan la companyia QNAP els va guardonar amb el Premi Cas d’Èxit 2017.