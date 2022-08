El sector de la mediació d’assegurances gironí genera 145,6 milions d’euros l’any 2021

El sector de la mediació d’assegurances de les comarques gironines va generar l’any 2021 un total de 145,6 milions d’euros, un 5,6% més que el 2020, segons indica l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que cada any realitza la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat. De fet, Girona és l’única província catalana que va experimentar un creixement durant l’exercici de l’any passat, ja que, de mitjana, a Catalunya es va generar un 2% menys en relació amb l’any 2020. En el global del territori català, el sector va generar 774,8 milions el 2021.

Arreu de Catalunya també cauen les dues tipologies de mediadors en volum total de primes intermediades. Les de corredors d’assegurances baixen un 2% respecte al 2020 i les d’agents d’assegurances vinculats ho fan un 2,4%. En canvi, a les comarques gironines els corredors d’assegurances pugen un 5,9% i passen de generar 132,1 milions el 2020 a 139,4 l’any passat. Lleida és l’altra província catalana que puja en aquest sentit, però el seu creixement és mínim. En canvi, igual que a tot el territori català, Girona registra un descens pel que fa al volum de primes intermediades en els agents d’assegurança vinculats. La baixada, però, és mínim i no arriba a l’1%.

Una de les altres diferències entre Girona i Catalunya és que les dues carteres, les de En Vida i No Vida, registren un creixement en el territori gironí, mentre que arreu de la comunitat autònoma, la cartera de En Vida baixa un 21% -a causa de la forta davallada a la província de Barcelona (-30,3%). En canvi, a les comarques gironines creix un 21,2%. La de No Vida també puja, però ho fa en menys intensitat (+2,2%).

La de No Vida és la cartera que va generar més quantitat de diners. L’any passat van ser 114,4 milions d’euros els que es van generar, dels quals 18,5 milions van ser de nova producció. El ram de vehicles continua sent, un any més, el que té més pes dins la cartera de No Vida, representant un 37,9%. El segueixen, de lluny, el multirisc de la llar (15,6%), el multirisc industrial (11,7%) i l’assistència sanitària (8,7%).

La DEC mostra que les empreses de mediació d’assegurances inscrites a la Generalitat ocupen 533 persones a les comarques gironines. Tanmateix, si el sector va generar més ingressos comparat amb l’any passat, no es pot dir el mateix amb el nombre de treballadors, ja que se’n perden 15 en comparació amb el 2020. En canvi, també es perd una companyia respecte a l’any passat. En total, el 2021 en van ser 114, a les que s’hi han d’afegir 17 agents d’assegurances vinculats.

Aquestes empreses proporcionen més de 12.000 hores de formació al seu personal amb una inversió anual en aquest concepte de 62.541 euros. A Girona el nivell formatiu amb més respostes en la formació entre els directius és el de branques i productes específics, mentre que entre les diferents plantilles el que té una major resposta és el de reciclatge.

D’aquestes 114 empreses gironines, la majoria, tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre set i quinze entitats asseguradores. D’empreses d’aquestes característiques se’n compten 61, de les 114 totals. Per altra banda, hi ha 1 empresa que treballa amb menys d’una entitat asseguradora, 19 que ho fan entre quatre i sis, i 33 que ho fan amb més de quinze. De les 114 companyies n’hi ha 31 que declara una facturació de menys de 300.000 euros, mentre que 50 en declaren entre 300.000 i un milió, i 21 entre un i tres milions. Per últim, també es troben dotze empreses que l’any passat van declarar més de tres milions d’euros.