Sembla que les llargues cues, a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, ja no existeixen. Tot i així, no s’han acabat tots els problemes. Moltes persones que esperen a la porta, no saben que s’ha de demanar cita prèvia, i un cop arriben allà es troben que no poden fer les gestions corresponents.

És el cas d’un noi francès, que juntament amb la seva família va fer 500 quilòmetres per tramitar el seu NIE i poder estudiar aquest curs a Girona. Després de travessar aquesta distància tan llarga es van plantar davant les oficines que, primer, els van dir que anessin a la Subdelegació del Govern, situada a l’altre cantó de l’Avinguda Jaume I, a gestionar tot això. Allà, tampoc els van aclarir l’assumpte, perquè tot s’havia de tramitar a l’Oficina d’Estrangeria. I d’Herodes, de nou a Pilat. Quan van tornar a posar els peus a la porta de l’Oficina d’Estrangeria els van comentar que no podien entrar sense demanar cita prèvia. Aquesta, però, s’ha de fer a través d’un codi QR situat a l’entrada. Després de molts intents fallits, la mare del noi va defallir. No va saber demanar hora, desesperada. I van marxar d’allà sense aclarir la paperassa. Com aquest, altres persones també van tenir problemes quan arribaven a l’Oficina d’Estrangeria. Alguns, no sabien que s’havia de demanar cita prèvia i altres lamentaven que no havien pogut tramitar tot el que volien. El problema de les veure desenes de persones esperant fora l’entrada sembla que ha quedat resolt, però, en canvi, continua havent-hi problemes a les oficines perquè molta gent no surt contenta.