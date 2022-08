CaixaBank ha finançat amb un total de 157,2 milions d’euros a diferents empreses de les comarques al llarg del primer semestre d’aquest any. Això suposo un increment del 170% respecte a la quantitat concedida entre el gener i el juny de 2021.

Tot aquest volum de crèdit ha estat dirigit a les petites, mitjanes i grans companyies perquè puguin injectar liquiditat i també créixer en un futur. El director territorial de CaixaBank, Jaume Massana, manifestava «la confiança de l’entitat financera en el teixit empresarial gironí com a motor clau del creixement econòmic de Catalunya». De la mateixa manera, també afirmava que «el suport de CaixaBank al sector empresarial va molt més enllà de l’àmbit financer, oferint assessorament i acompanyament als empresaris en la gestió del seu dia a dia».

El suport de l’entitat financera a les diverses empreses gironines també s’articula a través de la gestió de l’accés als Fons Europeus per a la Recuperació, els coneguts com a Next Generation. A més, també ofereix un cercador d’ajudes per facilitar a clients i no clients a l’accés a totes aquestes fonts, amb la finalitat de ser un agent actiu en la difusió d’ajudes disponibles i agilitzar la seva arribada als beneficiaris.

Per altra banda, CaixaBank compta amb CaixaBank Negocis per donar servei a les microempreses, no només amb una ajuda econòmica, sinó també en l’acompanyament de la gestió del seu dia a dia. A part, per aquelles companyies gironines que facturen més de dos milions d’euros, l’entitat els dona un servei a partir de tres centres CaixaBank Empreses que estan situats a Girona, Figueres i Cassà de la Selva. En aquests centres hi treballen professionals qualificats i amb una sòlida reputació en el camp de l’assessorament empresarial.