Les llargues cues de persones esperant fora de l’Oficina d’Estrangeria de Girona eren tot un clàssic. I s’esperava que això tornés a passar aquest passat dimarts, quan va entrar en vigor la reforma del reglament d’estrangeria aprovat pel Govern en el Consell de Ministres. Aquesta reforma obre la porta del mercat laboral a milers de migrants. De fet, Rafa Sánchez, president del CSIF a Girona ja havia alertat a Diari de Girona la setmana passada que l’oficina es tornaria a col·lapsar a causa de l’allau de nous expedients de persones que ara ja compleixen amb els requisits per regularitzar la seva situació.

Tanmateix, ha passat tot el contrari, ja que el panorama, ahir, era molt diferent de l’esperat. Les cues durant la primera hora del matí davant l’Oficina d’Estrangeria van ser, pràcticament, inexistents. Però tot té una explicació. I és que ara, l’oficina compta amb la demanda de cita prèvia, per la qual cosa, les persones interessades a fer diferents tràmits ja no han de fer les llargues cues que havien de fer abans. A més, la reforma va ser aprovada a final de juliol, per la qual cosa les persones amb necessitats de regularitzar la seva situació i entrar en el mercat de treball en el menor temps possible ja havien fet diferents tràmits per, un cop la reforma entrés en vigor, poder fer la demanda de forma telemàtica. D’aquesta manera, aquestes persones eviten la presencialitat i poden fer els tràmits des de casa a l’hora que vulguin.

«Com que ja feia dies que la reforma estava aprovada, les persones ja estaven avisades», afirmava Rafa Sánchez. D’aquesta manera, diferents organitzacions com Càrites ja havien avisat a tota la gent interessada per regularitzar la seva situació i entrar dins el mercat laboral. En canvi, també explica que l’Arraigo, un dels mètodes per obtenir el permís de residència temporal a Espanya, s’ha de gestionar a través d’un gestor. D’aquesta manera, lamenta que «el procediment ha canviat, tot i que els requisits continuen sent els mateixos» i la majoria de les persones no poden dur a terme tots els tràmits per compte propi, acudint a diferents mitjans i havent de fer «algunes despeses» amb les quals, possiblement, «no comptaven».

Poca gent esperant

D’aquesta manera, hi havia poca gent esperant per tramitar diferents temes ahir matí. Algunes de les persones que esperaven a fora encara no sabien que s’havia de demanar cita prèvia. Una hora que, segurament, serà ja en un altre dia. Altres, també afirmaven que anaven a fer diferents tràmits, com el NIE, però cap d’ells va explicar anar allà per regularitzar la seva situació i poder entrar, com més aviat millor, en el mercat laboral. Tot i així, moltes d’aquestes persones tenien constància de l’entrada en vigor de la reforma d’estrangeria.

I a l’interior de la sucursal, tot en ordre. Detallen que la cita prèvia ha ajudat molt a evitar les llargues cues de l’exterior. A més, tot i que ahir no es feia palès en les persones que esperaven fora, també afirmen que durant els primers dies de l’entrada en vigor de la reforma d’estrangeria han notat un increment de la presencialitat d’estrangers que acudien a les oficines a regularitzar la seva situació.