El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar al juny a 1,475 bilions d’euros, nou màxim històric, després de créixer un 1,3% en taxa mensual, segons les dades publicades ahir pel Banc d’Espanya. L’últim any, el deute públic ha crescut un 3,6%, amb 50.677 milions d’euros més, com a conseqüència dels menors ingressos i les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i més recentment per la guerra a Ucraïna.

Tot i l’augment del deute públic el primer semestre de l’any, el seu pes sobre el PIB nominal dels darrers quatre trimestres va baixar al 116,8% al final del segon trimestre del 2022, gairebé un punt per sota del registre del primer trimestre, del 117,7% del PIB. Aquesta reducció de la ràtio de deute sobre el PIB ha estat possible perquè l’endeutament ha crescut el segon trimestre, menys que el producte interior brut nominal (el 3,6% en el primer cas i el 9,5% en el segon), impulsat per la inflació. Segons el Ministeri d’Economia, aquesta tendència és compatible amb la previsió d’una ràtio de deute públic del 115,2% del PIB fet al Programa d’Estabilitat el mes d’abril passat. Des del Ministeri d’Economia s’observa «una desacceleració clara en l’increment del deute des dels màxims assolits durant la pandèmia». Per al departament que dirigeix ​​la vicepresidenta Nadia Calviño, la reducció de la ràtio de deute públic ha continuat en el segon trimestre de l’any gràcies a l’acceleració del creixement econòmic, tenint en compte a més com està d’avançat ja el programa de finançament del Tresor del Regne d’Espanya de l’exercici 2022. Fins avui, s’ha executat el 69,2% del total del programa d’emissions i el 71,7% de les emissions a mitjà i llarg termini. Passius de l’Estat L’alça mensual del deute al juny es deu principalment a l’increment de l’endeutament de l’Estat i, en menor mesura, al de les comunitats autònomes, mentre que els ajuntaments redueixen lleugerament el deute. D’altra banda, el deute de Seguretat Social s’ha mantingut més o menys estable el sisè mes de l’any. En concret, al juny el deute de l’Estat es va situar en 1,294 bilions d’euros, també rècord històric, fet que suposa un increment de l’1,44% i 18.433 milions d’euros més en només un mes, mentre que en els dotze últims mesos ha incrementat un 4,8%. Puja el deute de les CCAA Per la seva banda, el sisè mes de l’any les comunitats autònomes han elevat el deute respecte al mes de maig, fins a 316.647 milions d’euros, uns 2.972 milions d’euros més, i en taxa interanual experimenta un repunt de l’1,5%. Per la seva banda, l’endeutament de la Seguretat Social s’ha mantingut estable al juny, amb 99.185 milions d’euros, només dos milions més que al maig, però en els darrers 12 mesos ha repuntat un 8%, de manera que es manté en màxims.