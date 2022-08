La crisi energètica continua passant factura a l’economia espanyola. En els sis primers mesos de l’any, la compra de productes energètics a l’exterior s’ha multiplicat per 2,4 vegades respecte al mateix període de l’any anterior, fins a fregar els 43.384,6 milions d’euros, el 140,6% més que els 17.949,7 milions que sumava la factura energètica espanyola en el primer semestre del 2021.

Segons les dades de comerç exterior publicats aquest dijous pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’augment de la factura energètica, es deu tant a la compra d’un volum més gran de petroli i gas a països com els EUA, Nigèria, Rússia o Algèria (un 73% més) com a l’augment en un 38,8% dels seus preus.

Les exportacions energètiques d’Espanya a altres països també han crescut amb força, tot i que una mica menys. En els sis primers mesos de l’any les vendes energètiques a l’exterior s’han multiplicat per 2,2 vegades, fins a fregar els 18.000 milions (17.949 milions d’euros). En particular, van augmentar les vendes de petroli i derivats a països com França, els EUA, els Països Baixos i Portugal i les de carbó i electricitat, a França i Portugal, sobretot.

Com a balanç de les exportacions i de les importacions, el dèficit de la balança comercial energètica s’ha elevat fins als 25.894 milions d’euros, més del doble que el desfasament de 10.097 milions del mateix període de l’any anterior.

Balança comercial

Les dades de la balança energètica condicionen de manera radical els resultats del comerç exterior del primer semestre publicats pel Ministeri d’Indústria aquest dijous. L’energia és la principal responsable que el dèficit comercial s’hagi elevat en el primer semestre fins als 31.963 milions d’euros, davant dels 5.397,3 que es van anotar en el primer semestre del 2021.

El dèficit comercial és resultat d’unes exportacions que van créixer el 24,8% entre el gener i el juny, fins a marcar un rècord històric de 190.919 milions d’euros, davant d’unes importacions que van augmentar el 40,7%, fins a marcar també un rècord de 222.882,2 milions d’euros. La taxa de cobertura de les exportacions respecte de les importacions es va situar en el 85,7%, és a dir, 10,9 punts percentuals menys que la de gener-juny del 2021 (96,6%).

En particular, el saldo no energètic va donar un dèficit de 6.069,4 milions d’euros (davant un superàvit de 4.700,2 milions d’euros el gener-juny del 2021), mentre que el dèficit energètic va augmentar fins a 25.893,9 milions d’euros.

Els resultats acumulats per a Espanya mostren un creixement més gran de les exportacions que el registrat en la UE (21,8% interanual) i en la zona euro (22,3%). Entre les principals economies de la Unió Europea, les exportacions d’Alemanya van créixer un 13,3% interanual, França un 20,1% i Itàlia un 22,4%. Fora de la Unió Europea, també van créixer les exportacions dels Estats Units (20,3% interanual), la Xina (13,2%), el Japó (15,2%) i el Regne Unit (16,1%).

Motor de la recuperació

Des del Club d’Exportadors i Inversors es va destacar aquest dijous «el dinamisme de l’exportació espanyola com a motor de la recuperació econòmica». Una mostra d’això –afegeixen– és que les exportacions van experimentar un creixement en volum del 6,6% durant el primer semestre (l’increment s’eleva al 24,8% si es té en compte la pujada dels preus).

Malgrat això, el Club recalca la necessitat de continuar adaptant-se a un entorn canviant, marcat per un context internacional d’especial incertesa, en què han entrat en recessió els Estats Units, el mercat més gran del món, i reclama polítiques econòmiques que impulsin la competitivitat internacional. Antonio Bonet, president del Club d’Exportadors i Inversors, va remarcar «la necessitat d’emprendre reformes estructurals que facilitin l’augment del nombre d’exportadors regulars». A Espanya només hi ha 59.000 empreses que exporten regularment i d’aquestes únicament 25.000 venen a l’exterior més de 50.000 euros a l’any.