La responsable de Ryanair a Espanya i Portugal, Elena Cabrera, creu que la vaga de tripulació de cabina que està patint la companyia des de l'inici de l'estiu no està tenint èxit i no està justificada. "Tenen unes condicions de treball molt bones, el que proclamen no és veritat", ha dit en una entrevista amb l'ACN en la que ha apel·lat al dret de l'empresa a exercir "represàlies" contra els treballadors que no estiguin respectant els serveis mínims decretats pel Ministeri de Transports. Tanmateix, ha afirmat que és mentida que l'empresa apliqui als treballadors espanyols la legislació irlandesa, tal com asseguren els sindicats, i ha avançat que el 2023 la plantilla de l'aerolínia tindrà un nou conveni col·lectiu amb millores laborals.

"L'empresa ha exercit el seu dret, i això ja ha passat en alguna altra ocasió, ja hi ha precedents legals sobre aquest tema. Si un treballador decideix no presentar-se per complir un vol mínim la companyia té tot el dret a exercir les represàlies que consideri", ha destacat Cabrera aquest dijous. Tanmateix, ha ressaltat que els acomiadaments denunciats pels sindicats són de persones que s'han "negat" a operar "vols protegits" pels serveis mínims.

“Tenim l’obligació legal d’operar”

"A cap persona que exercia el seu dret a vaga se li ha dit que havia d'operar un vol, però els vols protegits sí que s'han d'operar. Nosaltres tenim una obligació legal d'operar els vols emmarcats pel govern en els serveis mínims", ha resolt abans d'apuntar que l'empresa no tem que la justícia revoqui aquests acomiadaments.

Sobre la situació actual de la vaga, convocada pels sindicats fins al pròxim mes de gener, Cabrera ha destacat que està tenint poca repercussió en l'operativa diària de l'empresa. "Juliol va ser un mes amb vaga tot el mes i vam tenir un 96% d'ocupació als avions. Els nostres avions estan funcionant igual i la gent està volant igual", ha apuntat. Així mateix, ha reconegut que les converses amb els organitzadors de les aturades estan completament congelades.

"No tenim cap tipus de contacte amb USO ni amb Sitcpla", ha apuntat la portaveu de l'empresa abans d'apuntar que van trencar les converses amb ambdues entitats quan van "amenaçar" anar a la vaga mentre estava oberta una negociació laboral amb mediació de les autoritats. "Vam decidir que no tenia sentit tornar a parlar amb ells, i no ho hem fet", ha indicat.

Nou conveni el 2023

Tot i la desconfiança que es manté amb els convocants de les aturades, des de l'empresa s'assegura que s'està treballant per millorar les condicions dels treballadors amb altres sindicats, com CCOO. "Hi ha hagut acords al juny, al juliol i crec que al setembre es continuaran firmant millores de cara a firmar el conveni col·lectiu finalment a la tardor del 2023", ha avançat. Així mateix, ha negat les acusacions que fan els treballadors, com l'incompliment de la legislació espanyol o el salari mínim.

"És mentida. No podríem operar en territori espanyol si no operéssim sota la legislació espanyola. No només això, no podríem firmar amb sindicats com CCOO o Sepla si no operéssim sota la legislació espanyola, és literalment impossible", ha assegurat. Tot i això, sí que ha reconegut que l'empresa encara pot "millorar". "Hem de continuar millorant com a companya", ha apuntat abans de reivindicar la seva voluntat "d'acord".

Aquest mateix dilluns, els organitzadors de la vaga van assegurar sentir-se “forts” per continuar amb les seves mobilitzacions en plena temporada estival. "Seguirem en vaga fins que l'empresa decideix asseure's a negociar", va avisar des de l’aeroport del Prat la portaveu del sindicat USO a la companyia, Mónica Ortega. "Nosaltres ens veiem forts, tenim moltes sentències guanyades i moltes denúncies posades", va apuntar abans d'advertir que els treballadors no poden sobreviure a llocs com Barcelona sense arribar a cobrar el salari mínim.