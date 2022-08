La cadena hotelera gironina Med Playa ha estat reconeguda amb el segell Ecostars, un certificat internacional de sostenibilitat en els hotels i que compta amb el reconeixement de l'Organització Mundial de Turisme (UNWTO/OMT). A més, també forma part de la Taula de Turisme d'Espanya i el Global Sutainable Toursim Council (GSTC).

Med Playa ha apostat en els últims mesos per la sostenibilitat en els seus establiments. En gestiona un total de 23, i en alguns ha instal·lat plaques solars i punts de càrrega per a vehicles híbrids i elèctrics. Però aquest projecte no acaba aquí, ja que està valorant col·locar també un sistema per aprofitar energia de l'aire exterior, coneguda com a aerotèrmia, i així produir aigua calenta sanitària.

En concret, la instal·lació de panells fotovoltaics s'ha portat a terme a l'hotel Sant Eloi, de Tossa de Mar, i al Calypso, de Salou. A curt termini, la cadena també té previst col·locar plaques solars als establiments de la zona de Benidorm i la Costa del Sol, així com al magatzem de la bugaderia industrial de Vila-seca i a Quickchef, la companyia industrial del grup i que té seu a Reus.

Per altra banda, tots aquells hotels de quatre estrelles ja disposen de punts de càrrega per a automòbils verds. Aquesta mesura també s'implantarà, pròximament, en els establiments de tres estrelles de Med Playa.