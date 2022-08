La majoria d'espanyols tornarà ben aviat de les vacances i serà llavors hora de tornar a la feina i al col·legi, però en aquest "nou curs" les llars hauran de reajustar encara més els seus comptes per a superar la "pujada de tardor" que vaticinen les organitzacions de consumidors.

En una espècie de manual pràctic, portaveus de les organitzacions de consumidors OCU i CECU han anat desgranant a Efe una sèrie de recomanacions que alguns consumidors haurien de considerar per a poder arribar a fi de mes perquè "serà una mala tardor per a la majoria de les famílies, especialment les més vulnerables: es trobaran amb un increment generalitzat de tots els preus pràcticament".

Ho diu Enrique García, portaveu de l'OCU, una organització que ha pogut constatar a través de diferents estudis aquest "increment generalitzat de tots els preus": en l'alimentació, carburants, gas, electricitat o la tornada al col·legi, que enguany, segons avança, costarà més que el 2021, quan l'estimació era de 1.890 euros de mitjana per alumne, encara que variava depenent de la mena d'educació.

Pujaran sobretot el transport i les despeses de menjador, però també els llibres, el material escolar i la roba i el calçat.

És un panorama "molt negatiu" per a les economies familiars perquè s'enfrontaran a sobrecostos per l'increment dels preus de l'energia, agreujat per la guerra d'Ucraïna i amb Rússia, i que s'ha traslladat a altres parcel·les de les despeses en les llars.

Davant aquest augment de preus com reduir les factures? Aquest és el manual pràctic per a fer-ho:

Gas i electricitat

- El primer és comprovar si es compleixen les condicions per a beneficiar-se del bo social d'energia i, en conseqüència, del bo tèrmic.

- Si no es compleixen, la forma més directa d'estalviar en gas i electricitat és una tarifa barata. Segons l'OCU, és la regulada perquè hi ha una "diferència abismal" amb les del mercat lliure, especialment en el cas del gas, on ara existeix un topall en les regulades, mentre les segones es veuen afectades per pujades espectaculars. Les recomanacions sobre les tarifes en el cas de l'electricitat van variant en funció de l'evolució del preu d'aquesta.

- Cal revisar regularment la factura i la tarifa contractada i parar esment a les revisions de preu que comuniqui la companyia quan arriba el moment de renovar el contracte perquè, segons l'OCU, se solen fer "sense transparència, de manera individual, i sense que el consumidor tingui molt clar la referència de preus i a quant li cobren el quilowatt". Ara no són recomanables les clàusules de permanència.

- S'aconsella, més que mai, adoptar mesures d'eficiència energètica: un bon aïllament de l'habitatge, ús d'electrodomèstics més eficients i mantenir de forma adequada la temperatura de la llar, perquè pujar en els pròxims mesos un sol grau pot augmentar la factura entre un 7 i un 10%.

Tornada a l'escola

- Cal reutilitzar el material escolar i els uniformes d'anys anteriors, intercanviar els llibres que ja no s'utilitzin i adquirir els d'aquest curs de segona mà, segons Cessar Díaz, portaveu de CECU.

- Informar-se de les possibles ajudes del municipi o comunitat autònoma per a material escolar, menjador i beques, unes ajudes que també poden existir per al lloguer i per a l'eficiència energètica.

Transport públic

- Cal utilitzar el transport públic, i més des de setembre que s'apliquen noves ajudes que poden alleujar el sobrecost dels carburants.

- No obstant això, també es pot compartir cotxe i triar bé la gasolinera perquè no totes tenen el mateix preu.

Alimentació

- Els costos han tingut una pujada històrica. El 94% dels més de 180 productes que componen la cistella de la compra de l'OCU s'han incrementat, cosa que no ha passat mai. Per això es recomana planificar les compres i només pagar pel que es necessiti perquè a més s evitarà llençar menjar, i si queda alguna sobra optar per reutilitzar o congelar.

- Una bona opció és buscar les ofertes, però compte amb les grans compres, sobretot de productes frescos amb poca data de caducitat que al final poden acabar en les escombraries.

- Localitzar agricultores i agricultors de la zona i acudir a punts de venda directa o mercats locals i fins i tot plantejar-se unir-se a un grup de consum per a poder accedir a productes locals i ecològics de manera més econòmica.

Evitar crèdits ràpids

- Si es necessita finançament addicional, caldrà comparar ofertes i revisar les condicions dels préstecs. S'han d'evitar els crèdits ràpids i les targetes revolving o similars.

Roba i tecnologia

- Reutilitzar la roba de l'any anterior i tenir en compte que moltes de les peces fetes malbé poden arreglar-se o reutilitzar-se. També es pot comprar roba de segona mà, i donar o vendre la que no es faci servir.

- Evitar les despeses supèrflues o innecessàries i si es necessita fer alguna compra d'elevat cost, i es pot esperar a les rebaixes, si no buscar en mercats de segona mà o donacions.

- Alguns equips informàtics, mòbils, tauletes i dispositius electrònics poden actualitzar-se, netejar-se d'arxius temporals i possibles virus o malware que alenteixen el seu funcionament, canviar alguns programes per versions més lleugeres o fins i tot el sistema operatiu per a millorar el seu rendiment i allargar la seva vida útil. En alguns ordinadors es poden instal·lar components nous per a millorar el seu rendiment, més econòmic que comprar un nou.