La collita d’avellanes d’aquest any no serà tan bona com s’esperava per la calor

L’Associació Avellana de Brunyola i comarques gironines començarà la collita d’avellanes als voltants de la primera quinzena de setembre. Un any més, la varietat de la Negreta serà la més popular d’aquesta recol·lecta i és per això que, fins que aquest tipus de fruit no estigui en perfectes condicions per agafar, no es començarà la recollida d’aquest any. La producció d’avellanes a les comarques gironines es concentra, principalment, a Brunyola. De fet, la meitat del total d’entre 700 i 800 hectàrees que hi ha a la província són d’aquest municipi. En tot cas, altres localitats de la Selva i el Gironès també acaparen una part d’aquesta producció, que enguany no serà tan bona com s’esperava en un principi.

Les previsions eren molt optimistes al llarg de la primavera després que l’any passat la collita reduís el seu percentatge de producció. Tanmateix, es van topar amb un rival inesperat ja a principi de maig: la calor, que també ha afectat la recol·lecta d’altres fruits com la poma. «Mai havia vist unes temperatures tan altes durant el mes de maig», afirmava Pere Arbonés, uns dels productors de l’Associació Avellana de Brunyola i comarques gironines. Aquesta «calorada» va provocar un alentiment del creixement de l’avellana, tant en la clova externa com en el fruit interior, fins al punt que aquest creixement també es va arribar a aturar a segons quin fruit. «Molta fruita va caure en aquell moment i es va fer malbé», explicava Arbonés.

Aquesta, però, no és l’única causa per la qual la collita d’avellanes no serà tan bona com es preveia a la primavera. Arbonés també detalla que el canvi climàtic és un factor a tenir en compte. «Aquest hivern no hi ha hagut tantes hores de fred» o almenys les temperatures no han estat tan baixes com en anys anteriors en els mesos de gener o febrer. A més, si no bufa prou vent durant la floració, la pol·linització es veu afectada.

«Les finques que no reguen els avellaners tindran una mala producció i serà de mala qualitat. Mentre, les que sí que reguen, no es veuran afectades pel que fa a la qualitat del fruit, però les avellanes seran més petites» Pere Arbonés - Productor de l'Associació Avellana de Brunyola i comarques gironines

A part, l’estiu ha estat «sequíssim». Fins a la segona quinzena d’agost no ha plogut i, en això, s’ha d’afegir que les altes temperatures del mes de miag s’han mantingut a l’alça durant bona part dels mesos d’estiu. Per això, Arbonés afirma que les finques que no reguen els avellaners tindran una «mala producció», al mateix temps que serà de «mala qualitat». Les que sí que reguen, «no es veuran afectades pel que fa a la qualitat del fruit», però les avellanes «seran més petites». L’Associació Avellana de Brunyola i comarques gironines encara no pot xifrar la collita d’avellanes d’aquest any fins que els primers fruits no comencin a caure, a principi de setembre. Per tant, s’haurà d’esperar fins llavors per saber les previsions de collita, tot i que Arbonés ja avança que una recol·lecta que es presentava «molt bé durant la primavera quedarà en una collita que rondarà la mitjana».