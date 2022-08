Els contractes de molt curta durada eren tot un clàssic de l’estiu. Empresaris que necessitaven només per pocs dies alguns treballadors els donaven d’alta durant pocs dies a causa de la gran quantitat de feina, sobretot en els sectors derivats del turisme com l’hostaleria o la restauració. La reforma laboral, que va entrar en vigor a final de 2021 i que tenia per objectiu garantir l’estabilitat en els llocs de treball, ha frenat la gran quantitat de contractes de menys d’una setmana que es firmaven durant l’estiu.

En concret, a les comarques gironines aquesta baixada ha estat del 40% durant els mesos de juny i juliol. Al llarg d’aquest període s’han firmat un total de 7.005 contractes de menys de set dies segons apunten les dades del Servei Públic de Treball Estatal (SEPE). Això significa 4.821 menys que en el mateix període del 2021, quan en van ser 11.826. Si es desglossen aquestes xifres, s’observa que durant el juny se’n van signar 4.056, un 32% menys que en el mateix mes de 2021. Tanmateix, la baixada del juliol encara és més significativa, ja que de 5.854 contractes de menys d’una setmana del juliol de 2021 es va passar a 2.949 en el mateix període d’aquest any, el que suposa un descens del 49%. Per grups, on hi ha més contractes és en el d’eventual per circumstàncies de la producció, que al mateix temps són els que han baixat més respecte a l’estiu de 2021. Durant el juny i el juliol de l’any passat es van firmar 9.392 contractes d’aquestes característiques de menys de molt curta durada, mentre que en els dos primers mesos d’estiu d’aquest any n’han estat 5.339 -una baixada del 43%-. L’altre grup que baixa clarament és el d’obra o servei, que dels 1.653 de l’any passat, s’ha passat a només tres el 2022. Per altra banda, els contractes de substitució de menys de set dies també han baixat amb força. Durant el juny i el juliol se’n van comptar 485, un 38% menys que en el mateix període de 2021. En contraposició a la disminució de contracte de molt curta durada, la reforma laboral ha fet pujar de forma clara els contractes indefinits. De fet, aquest mes de juny ha marcat una xifra rècord de 20.330, mentre que al juliol en van ser 18.259. Això suma un total de 38.589 contractes estables entre els dos mesos, un 86% més dels que en van ser durant el mateix període de l’any passat, quan en van ser 10.906. Això significa que gairebé la meitat dels acords firmats durant aquests dos mesos d’estiu hagin estat indefinits, a diferència d’anys anteriors, quan encara no existia la reforma laboral, quan només s’arribava al 10% del total.