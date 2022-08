La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, va assegurar aquest diumenge que el Regne Unit ha de considerar la «renacionalització» de les companyies energètiques per aturar l’escalada de preus. Sturgeon, que és també líder del Partit Nacional Escocès, ha advertit avui que el «desastre» a què s’enfronten les famílies escoceses podria empitjorar encara més si el regulador britànic del sector, Ofgem (L’Oficina dels Mercats del Gas i l’Electricitat), eleva a l’octubre el límit del preu energètic.

«Vull que ens unim per demanar al Govern del Regne Unit que prengui les mesures que només ell pot prendre», va declarar Sturgeon a la cadena de televisió BBC Escòcia.

Ofgem té previst anunciar aquest divendres vinent un nou límit del preu energètic, que s’estima que se situarà en les 2.800 lliures anuals (3.297 euros), una mesura que a Escòcia afectarà 906.000 llars.

Segons ha indicat el Govern autònom d’Edimburg, l’encariment de la factura condemnarà el 36% de les llars a la regió a un hivern de pobresa energètica.

Sturgeon es reunirà aquesta setmana amb companyies energètiques per millorar la comunicació entre aquestes i els seus consumidors en aquests moments de crisi, si bé la ministra principal ha reconegut que el seu Executiu no té poders per intervenir les seves operacions. Per això, va insistir que la possibilitat de nacionalitzar el sector «ha de ser sobre la taula» i que només el Govern de Londres pot actuar en aquest sentit.

Sense notícies de Londres

En referència a això, el primer ministre britànic, Boris Johnson, s’ha compromès a iniciar un diàleg amb les regions autònomes del país per abordar l’augment del cost de la vida, tot i que encara no se n’ha fixat una data.

Tampoc el Govern central de Londres ha detallat quin tipus de mesures adoptarà per alleujar la crisi, més enllà que ha promès ajudes per a la ciutadania aquest hivern.

Mentre s’espera l’anunci d’Ofgem aquest divendres, altres consultores independents han advertit que els preus de l’energia continuaran pujant en els pròxims mesos.

La consultora britànica Auxilione va avançar aquest dissabte que les factures de l’energia al Regne Unit poden arribar el pròxim abril a les 6.000 lliures (7.071 euros) anuals per llar de mitjana, contra les 1.971 lliures de mitjana (2.322 euros) que paga ara.