L’augment del preu de la benzina està provocant rècords en els viatges amb cotxe compartit. De fet, segons assegura BlaBlaCar, les connexions entre Girona i Barcelona en aquesta aplicació han augmentat en un 30% des de l’inici de l’estiu, en comparació al mateix període de l’any passat.

A hores d’ara el preu de la benzina se situa al voltant dels dos euros al litre aproximadament, tant en el gasoil com en la gasolina sense plom, el que implica que els conductors s’organitzin per estalviar en relació al carburant, que podria arribar fins i tot als tres euros al litre, segons apunten alguns experts.

«Vaig descarregar-me l’aplicació per necessitat, per estalviar», explica en Gerard Garijo, un jove de 24 anys que comparteix cotxe quan ha d’anar sobretot a pobles mal connectats. «Faig tant de conductor com de passatger», indica Garijo, i afegeix: «Especialment, és molt més còmode que el transport públic, també l’agafo per això».

Segons la directora de comunicació i relacions institucionals de BlaBlaCar, Itziar García, el motiu principal que els ha fet batre rècords «ha estat motivat per l’estalvi de la gasolina, però també per la connexió entre petites localitats, ja que estem potenciant tecnologia que faciliti arribar-hi», va explicar.

«Volem que la gent que s’ha descarregat l’aplicació per estalviar diners es quedi, no només per l’estalvi, sinó per reduir l’efecte mediambiental», afegeix la portaveu de la companyia, fent referència a la contaminació que provoquen els vehicles, la qual es pot reduir compartint cotxe.

Connexió amb pobles petits

Segons García, BlaBlaCar està millorant la tecnologia «Boost», aquella relativa als algoritmes que permet quadrar horaris i poblacions dels viatges publicats. «Si viatjo de Madrid a Girona, per exemple, passaré per grans localitats però també municipis petits. En aquest sentit, l’aplicació m’avisarà, com a conductora, si hi ha passatgers que van d’aquests municipis a Girona», indica.

D’aquesta manera, segons detalla Itziar García, hi ha més probabilitat d’estalvi i hi ha més avantatges per aquells passatgers que van d’una punta a l’altra, ja que no han d’agafar diferents mitjans de transport per un sol trajecte, i per acabar, es potencia la connectivitat en les petites o mitjanes localitats.

50.188 usuaris a Girona

BlaBlaCar compta actualment amb 50.188 usuaris a les comarques gironines, el que segons l’empresa és un 161.68% més que els que tenia inscrits l’any 2018. A més a més, ara s’hi han de sumar els turistes que passen aquí les vacances d’estiu. «Els grans pics d’activitat els tenim de juliol a setembre, a banda de Nadal, Setmana Santa o per ponts», explica García.

Pel que fa al perfil d’usuari, segons apunta la portaveu de BlaBlaCar, l’edat mitjana ha crescut fins arribar als trenta-quatre anys, i més d’un terç de les persones que utilitzen l’aplicació tenen més de trenta-cinc anys. «La comunitat és cada vegada més heterogènia respecte a com era al principi», diu. Pel que fa al sexe, homes i dones estan igualats.

Autobusos internacionals

A més a més, la companyia va introduir-se al sector dels autobusos l’any 2018. Ara, a Catalunya, gràcies a un conveni amb Sarfa, disposen de busos que connecten amb 20 ciutats europees de França, Itàlia, Bèlgica i Suïssa. Pel que fa a la línia que passa per Girona, el BlaBlaBus arriba a Perpinyà, Montpeller, Nimes i Marsella.