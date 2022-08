De Lleida a Aragó: empreses que busquen menys burocràcia

Per què hi ha empreses que traslladen la seva seu des de Lleida fins al veí Aragó o altres territoris? Aquesta és la pregunta que el Govern s’ha vist obligat a respondre per una moció del Parlament sobre deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida. Per fer-ho, la Conselleria d’Economia ha pres com a punt de partida un estudi elaborat per la Cambra i la Diputació de Lleida, així com la universitat de la ciutat i la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). I, contràriament al que es pensa, no és una qüestió de fiscalitat o pressió fiscal.

Durant el període entre 2015 i 2020, un total de 428 empreses, el 3,2% del total d’aquesta zona, van traslladar la seva seu social o instal·lacions a altres territoris. Tot i això, també es van produir incorporacions durant el mateix període, així que el saldo net va ser d’un total de 87 pèrdues.

A Barcelona, Aragó i Madrid

Del total d’empreses que han deixat Lleida, un 39,4% s’han traslladat a Barcelona pels beneficis de la capital, com ara infraestructures o oportunitats de creixement; un 18,9% a Aragó, per agilitat administrativa i disponibilitat de sòl, especialment a Fraga, Binèfar o Montsó i sectors com l’agricultura, ramaderia i pesca; i un 14% han marxat a Madrid, pels incentius fiscals i les subvencions. Segons Pimec, el nombre d’empreses ha crescut a Aragó un 8% en 15 anys mentre que a Lleida només ho ha fet el 2%. Els autors de l’estudi avisen que Lleida té risc de quedar en mig de dos «hubs» logístics molt potents: Saragossa, amb el Corredor Central i Barcelona, amb el Corredor Mediterrani, «el qual encara podria agreujar més el problema de la deslocalització d’empreses». I proposen solucions com millorar les infraestructures, aconseguint una connexió amb els corredors ferroviaris i donant nous usos a l’aeroport de Lleida-Alguaire; afavorir l’agilitat administrativa, a través d’una «finestreta única» d’atenció a l’emprenedor; crear un pol d’atracció d’inversions, amb polígons especialitzats en el sector agroalimentari i fomentar la col·laboració entre universitat i empresa. El conseller d’Economia, Jaume Giró, en una visita a la zona es va mostrar convençut que la construcció de nous polígons industrials a la província servirà per frenar la fuga d’empreses. Un exemple de deslocalització és Llavors Batlle, referent en produccions pel gran cultiu i per horts i jardins de casa, que va optar finalment per ubicar a Torrent del Cinca una fàbrica amb una inversió de 10 milions d’euros i que crearà 80 llocs de feina. I això s’atribueix a la facilitat i la rapidesa que ofereix Aragó en temes administratius, i també per trobar sòl. Per motius similars, l’empresa lleidatana de maquinària agrícola Niubó va decidir el 2017 apostar per Fraga com a lloc idoni per créixer.

L’estudi destaca que «el primer element que s’ha d’assenyalar és que la investigació no ha trobat un pes específic important de tres elements que en l’imaginari col·lectiu solen associar-se a la deslocalització d’empreses: subvencions, impostos i preu del sòl». És més, tot i que Catalunya té més tributs propis i més volum de recaptació, en termes de pressió fiscal (recaptació sobre PIB) se situa en cinquena posició, «en uns nivells pròxims als d’Aragó».

I si la comparació es fa en termes per càpita, «s’evidencia que el 2020 Catalunya es va situar també en la cinquena posició, lleugerament damunt d’Aragó. En resum, «no existeix una divergència significativa en el nivell d’imposició d’ambdós territoris». Els autors afirmen que «és cert que Catalunya té més impostos propis que Aragó, però difícilment són un factor determinant de la deslocalització tant per la reduïda càrrega impositiva que suposen, ja que el seu objectiu és més aviat conscienciar als agents econòmics que no pas de caràcter recaptador, com perquè afecten sectors molt concrets i difícils de deslocalitzar».

Les enquestes fetes a empreses que es van traslladar dona pistes més clares dels motius. El 90% eren microempreses i ho van justificar per «motius familiars, proximitat als clients i competidors i sinergies i estalvis amb altres empreses». En el cas de les pimes, que van ser el 10% del total de les que van optar per canviar de seu, els principals motius van ser «la burocràcia, l’actitud de les autoritats i les connexions terrestres».