El Banc d’Espanya insisteix en la necessitat d’un pacte de rendes que moderi l’alça dels salaris i dels marges de les empreses per combatre la inflació. «Tots hem d’estrènyer-nos el cinturó. Si no ho aconseguim entraríem en una espiral inflacionista amb pernicioses conseqüències per al creixement econòmic del futur», ha advertit la seva subgovernadora, Margarita Delgado, en una entrevista a ‘Telva’ en la qual ha demanat «moderació» als agents socials.

La número dos del supervisor ha argumentat que la guerra d’Ucraïna no només ha portat més inflació, sinó que «sobretot» l’ha fet més persistent, una cosa amb la qual la població haurà d’«anar acostumant-se» i que provoca un «empobriment general de tot el país». Per això l’organisme advoca per un pacte de rendes tant de salaris públics com privats «com més ampli millor».

Els sous, ha defensat la subgovernadora, «han de pujar una mica per sota de la inflació i també les empreses han d’evitar repercutir totalment els seus augments de costos en els preus finals». Una cosa compatible, ha continuat, amb el fet de tenir en compte els sectors més vulnerables de la població i que les mesures de suport estiguin «molt focalitzades» en aquests. Delgado ha recordat que la seva institució preveu una inflació mitjana del 7,2% aquest any, el 2,6% el pròxim i l’1,8% el 2024, però subjecte a una gran «incertesa».

Espanya, ha afegit en aquest sentit, té un punt de partida millor que altres països europeus de cara al possible tall del subministrament de gas rus i «no es preveu» que hi hagi d’haver desproveïment energètic. Però «per bé o per mal vivim en un món global», amb la qual cosa el país també continua patint l’encariment de l’energia, amb el consegüent possible impacte en les fins ara «bones» dades d’atur.

Malgrat tot, ha recordat, el Banc d’Espanya no veu en l’«horitzó immediat» una recessió a Espanya «ni moltíssim menys». «Creixerem el 4% aquest any i per al 2023 s’esperen taxes entorn del 2%, punt amunt, punt avall. És clar, no existeix el risc zero. La incertesa hi és, no podem descartar que algun trimestre no sigui del tot molt positiu», ha matisat.

Tipus d’interès

La subgovernadora també ha defensat la recent pujada dels tipus d’interès de referència per part del Banc Central Europeu (BCE). «Si es compara amb períodes no tan llunyans que hem viscut, els tipus d’interès que hi ha ara mateix no són exageradament alts. L’euríbor està en l’entorn de l’1%, i segons els nostres estudis, en aquests nivells l’impacte no és elevat i l’economia s’anirà adaptant progressivament», ha afirmat.

Delgado, això sí, ha admès que «no és possible precisar» fins a quin nivell apujaran els bancs centrals el preu oficial dels diners, «ni tan sols d’aquí a uns quants trimestres». En aquest sentit, ha advocat perquè el BCE elevi tipus d’una manera «progressiva, moderada, compassant els impactes per a la macroeconomia, però també la necessitat de contenir la inflació», ja que això permetrà que la pujada no tingui un «impacte negatiu» en l’economia.

Així mateix, s’ha referit a l’impost a la banca aprovat pel Govern: «La banca espanyola és sòlida i el seu grau de solvència no hauria de veure’s compromès per aquest gravamen. Caldrà veure com s’articula finalment però, tot i que els comptes de resultats de la nostra banca es puguin veure afavorits per una pujada gradual de tipus d’interès, també caldrà ser prudents sobre l’impacte en l’economia espanyola de totes les incerteses a què estem sotmesos actualment».

Un missatge calculadament contingut, que tanmateix no oculta certa preocupació per l’efecte de la taxa. «El negoci bancari és fonamental per a l’economia. Els supervisors volem que els bancs guanyin diners perquè, si no ho fan, no podran desenvolupar adequadament la seva funció de canalitzador del finançament cap a l’economia, perquè les inversions flueixin on siguin més necessàries», ha afegit Delgado.