Cinc empreses disruptives encara no han aconseguit tenir beneficis

Els seus noms són coneguts a tot el món, el seu sistema ha transformat l’economia, tenen valoracions multimilionàries i encara així mai han obtingut beneficis. Mentre gegants com Apple i Google van necessitar tan sols dos i tres anys per a generar beneficis, algunes de les companyies més disruptives dels últims 15 anys segueixen sense ser rendibles. Analitzem els casos de cinc colossos amb peus de fang.

Nascuda l’any 2009, Uber ha aconseguit alterar el món de la mobilitat amb una plataforma on els conductors poden registrar-se per a usar els seus vehicles i operar com a taxi particular.

En 13 anys ha desembarcat en més de 10.500 ciutats de 72 països a base de pressió política i enganys, segons va destapar una recerca periodística. Al costat del seu servei de repartiment a domicili i de lloguer de bicis elèctriques, Uber acumula més de 110.000 usuaris al mes i la seva valoració supera els 60.600 milions de dòlars. Tot i això, no és rendible. El 2021 va patir unes pèrdues anuals de 496 milions de dòlars, un 93% menys que l’any anterior, acostant-se així al seu objectiu de ser viable. Durant els primers tres mesos de 2022 les pèrdues han arribat fins als 5.600 milions.

La música actual no s’entén sense Spotify. Ideada el 2006 en un bosc suec, la plataforma va donar vida al premonitori somni de Napster i va aconseguir crear una Biblioteca d’Alexandria musical on escoltar cançons a la carta, sense necessitat de descarregar els arxius. Spotify és la plataforma més gran de música en streaming del món. Compta amb 433 milions d’usuaris mensuals a tot el món i 188 milions de subscripcions de pagament, fent-se així un 31% del sector, seguida a força distància per Apple Music (15%).

La companyia fundada per Daniel Ek i Martin Lorentzon està valorada en 22.070 milions de dòlars, però encara no ha obtingut beneficis de manera consistent. Durant el segon trimestre de l’any, Spotify va augmentar el nombre d’usuaris i subscriptors de pagament i va registrar 2.860 milions d’euros en ingressos, però les seves pèrdues netes van ser de 125 milions. Spotify espera canviar aquesta tendència en els pròxims mesos.

De fet, l’empresa recentment ha tancat un acord amb el FC Barcelona per al patrocini de la samarreta del primer equip de futbol masculí i femení. L’acord representarà uns 60 milions d’euros anuals per als propers 4 anys.

L’any 2005, Steve Huffman i Alexis Ohanian, companys d’habitació en la Universitat de Virgínia, van fundar la influent xarxa social Reddit, a la qual van sobrenomenar «la portada d’internet». Actualment, aquest fòrum té 430 milions d’usuaris al mes i la seva valoració supera els 10.000 milions; no obstant això, mai ha reportat beneficis anuals. En els últims anys ha incrementat la seva aposta de negoci per la publicitat. En 2021 va generar 350 milions d’euros d’ingressos, la major part gràcies als anuncis, una xifra que suposa doblar les xifres de l’any anterior. Altres ingressos provenen de les subscripcions de pagament i de la compra de tokens. Així i tot, el seu compte de resultats segueix en números vermells.

Fundada el 2013, aquesta companyia britànica de lliurament ràpid de menjar ha incrementat els seus ingressos i els seus usuaris fins a arribar als vuit milions, però tot i això no ha aconseguit poder ser rendible. L’any passat va patir unes pèrdues de més de 353 milions d’euros. Des del 2017, les seves pèrdues han superat cada any els 230 milions, fins i tot superant els 375 milions l’any 2019. Deliveroo opera actualment en 11 països, però aquestes pèrdues apunten al fet que aviat tancarà el seu negoci en Països Baixos. A finals de 2021, la companyia va abandonar les seves operacions a Espanya després de ser incapaç de complir amb la «llei Rider» i ajustar les denunciades condicions laborals dels seus empleats a la legislació.

La irrupció d’Airbnb ha canviat la concepció de l’hostaleria i el turisme. El 2008 va néixer la plataforma, que permet els particulars arrendar les seves propietats a hostes. La proposta va anar expandint-se fins a ser present en 81.000 ciutats de 200 països, acumulant més de 150 milions d’usuaris i augmentant any rere any el nombre de reserves. La seva valoració supera els 77.370 milions de dòlars.

No obstant això, el negoci no és tan rodó com sembla. Els ingressos d’Airbnb han anat creixent de manera irregular. L’any passat es van disparar un 73% fins als 5.900 milions d’auros. Així i tot, sempre ha patit pèrdues netes anuals. L’any 2021 van ser de 352 milions, millorant els 4.500 milions que es van perdre 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19.

La plataforma s’ha trobat amb el rebuig de grans ciutats com Barcelona que han regulat el lloguer de pisos turístics, que ha accelerat la gentrificació i encariment dels seus barris.