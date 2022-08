La meitat dels pensionistes de Girona ingressa per sota del SMI

La mitjana de l’import mensual dels pensionistes se situa a Girona en els 1.170,15 euros, per sota de la mitjana espanyola (1.203,29 euros) i la catalana (1.286,66 euros). Tanmateix, no es reparteix a tothom per igual. I és que molts beneficiaris cobren força per sota d’aquesta mitjana, i també una xifra inferior a la del Sou Mínim Interprofessional (SMI), que després de l’última modificació per part del Govern espanyol el passat mes de febrer es va situar en 1.000 euros.

En concret, la meitat dels pensionistes gironins tenen uns ingressos inferiors al SMI. D’aquesta manera, 71.543 perceptors d’aquestes prestacions tenen uns ingressos mensuals per sota dels mil euros, el que seria l’equivalent al 51% del total de 140.543 beneficiaris, segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social del passat 1 de juliol. Per la seva banda, la xifra de pensionistes augmenta un 0,8% respecte al juliol de 2021, mentre que la seva edat mitjana se situa en els 71,8 anys. En aquest cas, Girona és la segona província catalana amb un percentatge més baix. La mitjana de beneficiaris que no superen l’SMI a Catalunya és del 45%, amb 697.107 persones del més del milió i mig de perceptors. Barcelona és el territori que fa davallar aquest índex, ja que només el 42,3% pensionistes reben una pensió per sota del SMI. En canvi, Tarragona (51,9%) i Lleida (58,7%) superen la mitjana gironina. Per altra banda, la mitjana espanyola també se situa una mica per sobre la gironina (52,7%). Dins del total de pensions concedides a les comarques gironines el passat mes de juliol no hi va haver grans diferències entre les rebudes per homes i dones. Del total, 71.782 persones del gènere femení van ser beneficiaris d’alguna prestació, mentre que del gènere masculí en van ser 68.761. La dada significativa d’aquest informe, però, es troba en el fet que hi ha moltes més dones que homes que reben uns ingressos mensuals per sota del SMI. En concret, sis de cada deu dones reben uns beneficis mensuals inferiors als 1.000 euros. És a dir, 43.701 (60,8%) del total del grup femení. Per contra, 27.842 (40,5%) del total d’homes tenen uns ingressos per sota del SMI, el que significa quatre de cada deu persones del gènere masculí. En canvi, un 2,2% de les dones (1.650) ingressen la pensió màxima o superior, que es va situar en els 2.819,18 euros mensuals després de l’última modificació al febrer. Mentrestant, el percentatge d’homes amb aquest mateix benefici és del 4,8% (3.368). Arreu del territori espanyol hi ha 4,7 milions de pensionistes, del total de nou milions que ingressen, mensualment, per sota dels mil euros. En concret, a Jaén, Badajoz, Càceres i Ourense en són set de cada deu. En contraposició, a les províncies del País Basc -Àlaba, Guipúscoa i Biscaia- el nombre és menor, i només en són tres de cada deu els pensionistes que cobren una xifra inferior als 1.000 euros cada mes. Més d'una pensió Per altra banda, del total de 140.543 de beneficiaris gironins, n’hi ha 21.379 (15,2%) que en gaudeixen de més d’una, segons aquest informe amb data de l’1 de juliol. D’aquesta manera, Girona és la província espanyola amb un percentatge més elevat de persones que compten amb més d’una prestació. La mitjana estatal és del 10,3% i la catalana del 13,4%. En aquest sentit, les províncies que segueixen a Girona són Barcelona (13,4%) i Lleida (13,1%), i és que Catalunya és la comunitat autònoma amb un percentatge més elevat. En aquest apartat, es troben moltes més dones (17.863) que no pas homes pluripensionsites (3.516).