Gairebé mig any després de finalitzar la campanya de la renda 2020, tres de cada quatre afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (erto) encara no han rebut la <strong>rectificació de la seva declaració per part de l’Agència Tributària</strong>. Aquestes rectificacions són amb dret a devolució perquè el contribuent o bé va pagar de més o va rebre menys del que li corresponia, segons denuncia el Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya.

«Ni tan sols les que es van fer dins del termini abans que acabar la campanya de la renda han rebut la devolució», afirmen. Aquest col·lectiu professional ja va alertar que prop del 70% de les declaracions d’afectats per erto s’havien presentat de manera incorrecta i, per això, la majoria havien de regularitzar la seva situació. La principal causa va ser la falta de dades actualitzades per part del Servei d’Ocupació (SEPE). «Molts d’aquests errors encara no s’han solucionat, així que creiem que la situació es repetirà la pròxima campanya, en què es declararan les dades d’aquest any que està a punt d’acabar», destaquen. Aquesta lentitud de l’Agència Tributària, afegeixen, «no és nova» i afecta un altre tipus de contribuents. En tot cas, destaquen la situació «excepcional» dels afectats pels ertos, que requeriria una resposta ràpida. Molts afectats no tenien obligació de declarar al passar de tenir un a dos pagadors, la seva empresa i el SEPE.