Després de la ruptura de les negociacions del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), una espècie de ‘conveni de convenis’ que les cúpules de les patronals empresarials i els sindicats renoven cada tres anys, UGT i CCOO han celebrat aquest dijous una cimera amb els representants de totes les seves organitzacions federals en la qual han acordat impulsar a través de la negociació col·lectiva per sectors i empreses increments salarials mínims del 3,5% aquest any, del 2,5% el 2023 i del 2% el 2024 amb clàusules de revisió salarial en cas que la inflació interanual superi el pactat per evitar aquesta pèrdua de poder adquisitiu, segons han informat els seus respectius secretaris generals, Pepe Álvarez i Unai Sordo.

«És una reunió inèdita perquè no només ens hem reunit les organitzacions confederals, sinó totes les organitzacions de sectors, les federals, és a dir, aquelles que en el dia a dia estan a les taules de negociació dels convenis col·lectius. I el fet de crear aquest format vol visualitzar un missatge nítid a les organitzacions empresarials: això va de debò», ha dit Unai Sordo a la sortida de la reunió. «No permetrem que una crisi de preus que no han generat els treballadors la paguin els treballadors a través dels seus salaris. Per tant, aquells continguts que no s’han pogut resoldre a l’AENC es traslladaran al conjunt de les taules de negociació», ha afegit. Les previsions d’inflació el 2022 indiquen una persistència a l’alça, amb una taxa variació segons el Banc d’Espanya del 4% al mes de desembre i del 7,5% de mitjana. Per al 2023 i el 2024 es produeix un descens fins a una previsió d’inflació d’entre el 2% i el 3%. «Hauríem pogut demanar el 8,4%, que és l’actual inflació, però hem fet una proposta raonable amb una clausula de revisió salarial», ha indicat Sordo. Per fer una altra comparació, l’increment per a aquest any (3,5%) seria molt similar al del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que va avançar un 3,6%. Sobre les mobilitzacions, els dos sindicats han coincidit que dependrà de la posició que prengui la patronal en aquestes taules de negociació. «No es tracta d’anar a un procés de mobilitzacions, sinó a un procés d’impuls de la negociació col·lectiva. Les mobilitzacions dependran de la posició de la patronal en la negociació col·lectiva, ja que els sindicats venim mantenint una posició extraordinàriament moderada en aquesta negociació», ha afegit Pepe Álvarez.