Si dues dones –una de musulmana i l’altra de no musulmana– es presenten a una entrevista de feina per competir pel mateix lloc i totes dues tenen el mateix currículum, la primera té el 37% menys de possibilitats d’acabar sent contractada que la primera. Així ho mostra un estudi pioner que estudia la discriminació laboral per raons religioses i culturals a Espanya, Alemanya i els Països Baixos. La investigació també evidencia que, si bé hi ha un biaix estadísticament perjudicial per a les musulmanes als tres països, a Espanya és més pronunciat.

Que les persones d’origen estranger s’enfronten a prejudicis i més dificultats per competir en igualtat de condicions amb els nadius era una intuïció que les investigadores Mariña Fernández-Reino, Valentina Di Stasio i Susanne Veit han pogut confirmar científicament. El seu estudi, publicat a la revista European Sociological Review, porta a terme per primera vegada una anàlisi detallada i comparada entre diferents països de les discriminacions laborals de les dones musulmanes. I la seva publicació arriba en un moment en què el Govern d’Espanya acaba d’aprovar una reforma del reglament d’estrangeria per facilitar l’accés de les persones d’origen migrant a un contracte de treball. Cosa que, previsiblement, provocarà la integració de milers de persones d’origen estranger, algunes d’elles dones musulmanes, al mercat laboral de manera regularitzada. A Espanya, el 25% de les dones no musulmanes que es presenten a una entrevista de treball aconsegueixen la plaça, mentre que l’esmentat percentatge per a les musulmanes es rebaixa al 15,7%.