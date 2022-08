El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista es dispararà aquest dimarts un 34,77% respecte a ahir, fins als 365,33 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l’aplicació de l’‘excepció ibèrica’ per frenar el preu del gas per a la generació d’electricitat.

D’aquesta manera, es registrarà el nivell més alt des que va entrar en vigor a mitjans de juny la denominada ‘excepció ibèrica’ i se supera per primera vegada la cota dels 360 euros/MWh, incloent-hi la compensació als gasistes.

En la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista –el denominat ‘pool’– s’ha situat per a aquest dimarts en 182,93 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 250 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 148,60 euros/MWh, s’ha donat entre les 04.00 hores i les 05.00 hores.

A aquest preu del ‘pool’ se suma la compensació de 182,40 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat ser al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

Aquest encariment de la llum es produeix amb uns nivells del preu del gas TTF a Holanda, de referència al mercat europeu, en nivells màxims.

Gairebé un 23,4% menys que sense aplicar-se la mesura

En absència del mecanisme de l’‘excepció ibèrica’ per frenar el preu del gas per a la generació d’electricitat, el preu de l’electricitat a Espanya seria de mitjana uns 476,76 euros/MWh, cosa que suposa uns 111,43 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 23,37% menys de mitjana.

El ‘mecanisme ibèric’, que va entrar en vigor el 15 de juny, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, i cobreix així l’hivern vinent, període en què els preus de l’energia són més cars.

En concret, l’‘excepció ibèrica’ fixa un camí per al gas natural per a generació d’electricitat d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va estimar la setmana passada que l’‘excepció ibèrica’ ha suposat un estalvi de 1.383 milions d’euros per als consumidors espanyols en els seus dos mesos de vigència.

Ribera va indicar que aquesta xifra representa un estalvi de 22 milions d’euros diaris per a la societat espanyola des de l’entrada en vigor del mecanisme.