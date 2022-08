El període per poder adquirir els abonaments gratuïts de Rodalies s'ha obert a primera hora d'aquest dimecres. Tal com va anunciar el Ministeri de Transports, a partir d'avui els usuaris poden comprar els seus bitllets bonificats a través de l'aplicació o el web de Renfe, a les màquines d'autovenda o a les taquilles de les estacions, i que seran vàlids des del pròxim 1 de setembre i fins al 31 de desembre. En el cas dels bitllets obtinguts telemàticament, els usuaris rebran un codi QR que podran descarregar i que els servirà per accedir a les estacions o obtenir el bitllet físic. Per poder adquirir els abonaments, a partir d'avui s'haurà de dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros per la mitja distància o Avant.

Segons el decret aprovat pel govern espanyol, el dipòsit abonat pels viatgers es retornarà si a finals del mes de desembre ha fet un mínim de quatre viatges mensuals, 16 en total. En cas de no complir-se aquesta condició la fiança no serà retornada. Així mateix, Transports va indicar que el pagament de la fiança és preferible que es faci per mitjà de targeta bancària, per tal que el reemborsament es faci de forma automàtica. En cas que la fiança es dipositi en metàl·lic, la devolució haurà de sol·licitar-se a les taquilles, oficines d'atenció al client o a altres serveis de postvenda de Renfe. Aquests són els requisits per obtenir l’abonament de Renfe gratuït des d’aquest 24 d’agost Els abonaments gratuïts o bonificats són personals i intransferibles, motiu pel qual, segons ha apuntat Renfe, en els bitllets hi constarà el DNI o el telèfon mòbil de l'usuari. El passat 8 d'agost, Transports va obrir un registre electrònic per poder sol·licitar els abonaments amb l'objectiu de «facilitar la posterior adquisició dels bitllets». Segons ha afirmat aquest dimecres la titular del ministeri, Raquel Sánchez, des de la posada en funcionament d'aquest sistema, més de 330.000 persones s'han registrat al web de Renfe.