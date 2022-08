El Govern va autoritzar ahir la distribució de 1.889 milions d’euros a les comunitats autònomes per ajudes a la rehabilitació residencial i per promoure la construcció d’habitatge social. Es van aprovar els criteris de repartiment de 1.389 milions d’euros dels fons europeus per finançar actuacions de rehabilitació residencial i 500 milions d’euros per construir habitatges de lloguer social a edificis energèticament eficients. Els fons se sumen als 1.651 milions d’euros ja traspassats pel Govern a les comunitats i les ciutats autònomes per a l’execució d’aquests programes d’inversió.

Segons la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aquesta transferència de recursos permetrà la creació d’uns 180.000 llocs de treball, principalment entre el col·lectiu de treballadors autònoms. Sánchez va considerar que aquests ajuts són una «oportunitat» per al desenvolupament de l’economia i la creació d’ocupació en un sector de la construcció, molt afectat per la crisi generada per la pandèmia. El Govern va constatar que les ajudes a la rehabilitació i la creació d’habitatge social «és més necessària que mai per la situació generada per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia» i per reduir l’empremta de carboni. La ministra va destacar que les ajudes permetran una important reducció de la factura energètica dels ciutadans, amb un estalvi de l’ordre del 30%.