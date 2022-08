Vaga als ferrocarrils britànics, al metro i als autobusos de Londres, al servei de Correus, ara també al principal port de mercaderies del país i, a partir del setembre, fins i tot entre els advocats d’ofici. Davant d’un escenari de problemes econòmics creixents, un poder adquisitiu que minva i l’amenaça d’una tardor molt pitjor, el Regne Unit enfronta des de fa setmanes el descontentament dels treballadors en forma de mobilitzacions laborals successives. I l’última, una aturada de vuit dies al port de Felixstowe que va començar diumenge passat, ha començat a preocupar aquí els que hi han de comerciar. «Tenim al Regne Unit una situació econòmica delicada que ens afectarà segur», va vaticinar Joan Tristany, director general d’Amec.

Aquesta associació d’empreses industrials internacionalitzades reconeix que les mobilitzacions no han tingut de moment cap impacte directe a les importacions o exportacions nacionals, però també que el que temen és un impacte indirecte a curt o mitjà termini.

«El Regne Unit és un dels països occidentals on el PIB es va contreure més (-11%) amb la crisi derivada de la covid-19 i està sent un dels països que més triga a recuperar-se», va introduir Tristany. «Si a aquesta situació afegim les seves preocupants dades inflacionàries (10,5%), que expliquen part de les aturades al sector del transport, i sumem les parades pròpies (que no ajuden a impulsar l’economia), tenim el Regne Unit en una situació econòmica delicada que ens afectarà de segur», va analitzar l’expert. Sobretot, va dir, perquè tot i no formar part de la Unió Europea, «continua sent una regió important dins de l’economia europea».

Segons la radiografia que publica mensualment el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el Regne Unit és el cinquè mercat al qual ha exportat més aquest any Espanya, després de França, Alemanya, Portugal i Itàlia.