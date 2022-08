Adif invertirà un total de 10,7 milions d’euros per incorporar tecnologia avançada en els passos a nivell de tota la xarxa ferroviària. D’aquesta manera, es podrà supervisar en temps real l’estat de les vies. A més, també s’implementaran senyals acústics i lumínics i sistemes de visió artificial que detectaran la presència d’obstacles.

Amb tot plegat, Adif vol facilitar el manteniment de les infraestructures i reduir el temps que es triga a resoldre les incidències. A banda de les inversions, l’empresa estatal ha indicat que «avança» de manera «progressiva» en la supressió de 299 passos a nivell. Entre aquests hi ha, per exemple, dins de Catalunya, els de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac.

Segons les xifres que ha proporcionat Adif, des del 2018 s’han eliminat més de 230 passos a nivell a l’Estat i s’ha millorat la protecció de 14 més.